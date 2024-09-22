ПВО сбила еще один беспилотник над Белгородской областью

Линия фронта отделяла, в представлении украинского избирателя, мир людей от мира нежити. И Хароны на блокпостах. С этим мы начали специальную военную операцию, если кто-то забыл.4 комментария
Линия фронта отделяла, в представлении украинского избирателя, мир людей от мира нежити. И Хароны на блокпостах. С этим мы начали специальную военную операцию, если кто-то забыл.4 комментария
Основная часть мусульман Узбекистана придерживается «религиозного минимализма», но, оказавшись в качестве трудовых мигрантов за границей, они ищут новые формы коммуникаций с себе подобными.33 комментария
Весьма символично, что «победа» в понимании Зеленского – это теперь война без конца с постоянной эскалацией. Подстраиваясь под понимание Запада о невозможности военной победы над Россией, Зеленский предлагает американцам и европейцам просто вести войну.10 комментариев
Украинский командир подтвердил потерю Красноармейска как логистического узла
Как сообщает The Washington Post, «Физик» рассказал о крайне тяжелой ситуации в районе Красноармейска. Хотя город остается под контролем Украины, его роль как логистического узла уже потеряна, передает РИА «Новости». Российские силы перекрыли три главные дороги, разрушили мосты и обеспечили контроль над движением украинских войск с помощью артиллерии и беспилотников.
«Физик» подчеркнул, что украинские войска не могут собрать достаточно сил и пехоты для контрнаступления, из-за чего вынуждены постоянно обороняться и медленно отступать. Он добавил, что любое продвижение дается с трудом, а риск окружения остается высоким.
Другой украинский солдат отметил нехватку боеприпасов на фронте. По его словам, на каждые три-четыре украинские ракеты приходится восемь российских. Он также указал на отсутствие панацеи против российских авиабомб, что делает ситуацию еще более сложной.
Ранее украинские войска практически полностью покинули позиции в поселке Гродовка под Красноармейском (украинское название Покровск) в ДНР. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Кураховском и Покровском направлениях идут тяжелые бои. Также Красноармейске на подконтрольной Киеву территории ДНР были уничтожены три стратегически важные автомагистрали украинской армии, что значительно нарушило логистику ВСУ в данном регионе.
Минобороны: Потери ВСУ на всех фронтах составили 1500 человек
Как говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны, российская группировка «Юг» нанесла поражение тринадцати украинским бригадам, включая механизированные, десантно-штурмовые и теробороны, в результате чего ВСУ потеряли до 560 военнослужащих и значительное количество техники, включая иностранные артиллерийские установки. В Минобороны также сообщили об уничтожении двух складов боеприпасов в зоне конфликта.
Кроме того, подразделения группировки «Центр» отразили 11 контратак украинских сил, нанеся им потери в количестве 445 военнослужащих. В результате боевых действий под ударами оказались девять украинских бригад в районах населенных пунктов Дзержинск, Красноармейск и других.
Группировка «Восток» также сообщила о своих успехах, отразив три контратаки и нанеся противнику потери до 145 военнослужащих. В районах Доброволье, Шахтерское и Темировка были поражены три украинские бригады, уничтожены танк и два иностранных артиллерийских орудия.
В свою очередь, группировка «Запад» улучшила тактическое положение, отразив пять атак и уничтожив до 420 военнослужащих ВСУ. Потерянные украинские силы включали мобильную технику и артиллерийские установки. Было также уничтожено пять складов боеприпасов и радиолокационная станция AN/TPQ-50.
Ранее в Минобороны сообщали, что российские военные отразили три попытки украинской армии прорваться через границу в сторону поселков Новый Путь и Медвежье в Курской области. Кроме того, группировка «Центр» продолжила движение вглубь обороны ВСУ, нанеся поражение живой силе и технике ряда украинских подразделений около Дзержинска и других населенных пунктов ДНР. Также российские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием и ударными беспилотниками по объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий ВПК Украины.
Песков: Столтенберг делает безответственные заявления, поскольку скоро покинет свой пост
Фрагмент интервью опубликовал в своем Telegram-канале журналист ВГТРК Павел Зарубин. Песков, комментируя слова Столтенберга о том, что не нужно бояться наносить удары западным оружием вглубь территории России, отметил, что Запад «одержим идеей воевать с РФ до последнего украинца». Он назвал это «одержимостью, которая «проявляется у всех по-разному». По его словам, «у Столтенберга она проявляется «вот таким способом», передает ТАСС.
При этом представитель Кремля сделал акцент на том, что занимающий в настоящий момент пост генсека НАТО Столтенберг «человек уходящий». «Он скоро перестанет работать там, где он работает. Поэтому, собственно, такие безответственные заявления он себе позволяет. Но, к сожалению, я думаю, что его настрой разделяют очень многие в Европе. Мы слышали очень много оголтелых таких слов из Европы относительно того, что, дескать, не нужно бояться ни Россию, ни Путина, не нужно серьезно относиться», – уточнил он, пишет РИА «Новости».
Однако Песков также подчеркнул, что на Западе остаются «трезвые головы», анализирующие и понимающие слова президента РФ Владимира Путина об ответе на дальнобойные удары.
Ранее Столтенберг заявил, что разрешение Киеву использовать дальнобойные ракеты для ударов по российской территории не приведет к эскалации конфликта и не станет «красной линией».
В четверг украинский лидер Владимир Зеленский заявил о полной готовности «плана победы» Украины в конфликте с Россией. План подразумевает в том числе получение Киевом санкции на нанесение ракетных ударов вглубь российской территории.
Военнослужащие Росгвардии, находясь в зоне проведения специальной военной операции на донецком направлении, наткнулись на исторические артефакты, о чем сообщило РИА Новости. Были обнаружены каменные, половецкие изваяния, датированные 11-12 веками нашей эры. После консультации с сотрудниками краеведческого музея Мариуполя, была подтверждена историческая ценность находок.
Офицер Росгвардии рассказал, что при выполнении служебно-боевых задач, военнослужащие наткнулись на каменные фигуры. После дальнейшего обследования территории было найдено еще несколько изваяний. В связи с этим, было принято решение передать артефакты в музей.
Директор краеведческого музея Мариуполя Раиса Божко подтвердила датировку артефактов, отметив их важность для коллекции музея, которая на данный момент утрачена почти на 90 процентов из-за военных действий. Новые находки станут временной частью коллекции музея для дальнейших экспонирования и научного исследования.
Ранее сотрудники Росгвардии в ЛНР нашли и обезвредили мину-сюрприз. Кроме того, бойцы Росгвардии уничтожили танк и два бронеавтомобиля ВСУ в Курской области. Также военнослужащие Росгвардии на бывших позициях ВСУ в Старобешевском районе ДНР обнаружили замаскированный Т-72 и осколочно-фугасные зажигательные снаряды.
Фрагмент интервью опубликовал в своем Telegram-канале журналист ВГТРК Павел Зарубин. Песков подчеркнул, что «для России каких-то иных альтернатив в истории не было, нет альтернативы российской победе и сейчас», передает ТАСС.
Он отметил, что в настоящее время «идет война, они воюют с Россией». «Они воюют с нами коллективно, перед нами коллективный враг. Они открыто говорят, что их цель – это стратегически и тактически победить Россию», – сказал Песков. По его словам, это обязывает РФ очень серьезно относиться к этой их позиции, выстраивать свои действия с учетом этой опасности и продолжать СВО, чтобы достичь всех поставленных целей, выполнить все задачи и одержать победу самим.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил о полной готовности «плана победы» Украины в конфликте с Россией. План подразумевает в том числе получение Киевом санкции на нанесение ракетных ударов вглубь российской территории.
Подполье сообщило об ударе по военным складам в городе Лубны Полтавской области
По словам Лебедева, удар пришелся по бывшему арсеналу тяжелобомбардировочного корпуса, в который недавно начали складывать, в том числе, ракеты с дальним радиусом действия, передает РИА «Новости».
Кроме того, взрывы прозвучали в городе Шостка Сумской области.
По данным сопротивления, удар был нанесен по району огражденной территории, используемой ВСУ, где ранее было замечено передвижение личного состава и железнодорожных составов с закрытым маскировочной сетью грузом.
Ранее в Минобороны сообщили , что ВС России нанесли удар по сухогрузу с ракетами и боеприпасами, поставленными киевскому режиму странами Запада.
По его словам, его жена Со Ен Ким на переговорах в Стамбуле вела протоколы. Шредер сообщил, что достижение мира было близко, по его компромиссному плану Украина должна была сохранить за собой Донбасс, а для Крыма предполагалось создание российского анклава. Согласно плану, вступление Украины в НАТО не предусматривалось, передает ТАСС.
Экс-канцлер заявил, что несамостоятельные киевские власти во главе с Зеленским сорвали достижение мира, поскольку посчитали, что военные действия якобы могут ослабить Россию.
Шредер надеется, что с приходом к власти в США Дональда Трампа, которому, по мнению экс-канцлера, небезразлична Европа, будет заключен мирный договор.
Ранее Шредер посоветовал тем, кто думает победить Россию, заглянуть в учебники по истории.
Комбат спецназа «Каштан»: Командный пункт ВСУ в Курской области уничтожен российской ФАБ
По его словам, удар на несколько дней «парализовал» подразделения ВСУ, которые остались без регулярной координации. «Каштан» отметил, что российская авиация регулярно наносит удары ФАБами в Курской области по целям противника, передает РИА «Новости».
Ранее Су-34 поразил личный состав и технику ВСУ в Курской области.
В сообщении говорится, что «расчетом ОТРК «Искандер» ВС РФ нанесен ракетный удар по позиции РСЗО M142 HIMARS ВСУ в н.п. Шапошниково (10 км юго-западнее н.п. Сумы)», передает РИА «Новости».
Отмечается, что помимо самой установки, были уничтожены два автомобиля охранения и расчеты РСЗО.
В минувшее воскресенье начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом) заявил, что массовое производство и применение Россией «Искандеров» создает большие проблемы для ВСУ.
Ранее в Минобороны сообщили, что американская реактивная система залпового огня M270 MRLS уничтожена ударом ракетного комплекса «Искандер-М» в Херсонской области.
По его словам, бойцы 155-й бригады морской пехоты российской армии обнаружили рацию на брошенной позиции украинских вооруженных сил в Курской области, сообщает ТАСС. Из перехваченных радиопереговоров морпехи узнали, что украинская бронегруппа собирается эвакуировать своих раненых и погибших с помощью бронетехники.
Благодаря полученной информации, российские морпехи смогли подготовиться к атаке на приближающуюся бронегруппу ВСУ. В результате они встретили и уничтожили противника, предотвратив ротацию. «Скупой» подчеркнул, что своевременные действия позволили избежать потерь среди российских бойцов.
Ранее российские морские пехотинцы 810-й бригады Черноморского флота в ходе контрнаступления в Курской области взяли в плен группу из шести оказавшихся в окружении украинских штурмовиков. Ранее военнослужащие 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты уничтожили колонну бронетехники, на которой боевики пытались заехать вглубь российской территории. Кроме того, морские пехотинцы этой бригады уничтожили оборонительные позиции ВСУ в Курской области с пулеметным расчетом.
Минобороны: Су-34 нанес удар по технике ВСУ в Курской области
Как говорится в сообщении, Су-34 выполнил удар по скоплению живой силы и техники ВСУ в одном из приграничных районов Курской области с использованием авиационных бомб, оснащенных универсальным модулем планирования и коррекции, что позволяет выполнять точные удары с безопасного расстояния от линии боевого соприкосновения, передает РИА «Новости».
По данным Министерства обороны, разведывательные подразделения подтвердили уничтожение целей, после чего экипажи Су-34 благополучно вернулись на аэродром вылета. Таким образом, была обеспечена высокая эффективность и безопасность операции.
Ранее экипаж Су-34 нанес удар по скоплению личного состава и военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области. Применение на Украине многоцелевых истребителей Су-34 с планирующими бомбами вызвало беспокойство в Соединенных Штатах. Ранее также сообщалось, что удар по скоплению личного состава и военной технике ВСУ нанес истребитель Су-34.
Минобороны: Средства ПВО за ночь сбили 15 БПЛА над пятью регионами и Азовским морем
Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, шесть беспилотников сбиты над Азовским морем, четыре дрона уничтожены над Ростовской областью, два – над Курской областью, и по одному были подавлены или сбиты над Астраханской, Белгородской и Воронежской областями.
Ранее губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил об отражении атаки украинских беспилотников.
Подполье сообщило об ударах в районе завода «Электросталь» в подконтрольном ВСУ Курахово
По словам Лебедева, в Курахово был прилет, в том числе ФАБов. Подпольщики сообщили, что удар был нанесен в сторону завода «Электросталь», где, ВСУ прятало часть своей техники.
«В центральном складе завода хранили БК, а по слухам, в здании Главного управления проживали бандеровцы», – цитирует РИА «Новости» Лебедева.
Кроме того, по данным подполья, был нанесен удар по скоплению гусеничной техники ВСУ в селе Константинополь. Лебедев отметил, что российские войска «не пожалели пару ракет РСЗО» для техники, которую украинские войска прятали на току.
По его словам, вместе с техникой уничтожены или ранены до десяти украинских военных.
Ранее сообщалось, что российские войска нанесли ракетный удар по обеспечивающим ВПК Украины объектам энергетики
Голубев: Украинский беспилотник сбит в Ростовской области
БПЛА был сбит в Миллеровском районе, обломки упали в поле, там загорелась сухая растительность. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, следует из сообщения в Telegram-канале Голубева.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что два беспилотника были подавлены в Тихорецком районе. После их падения начался пожар, который распространился на взрывоопасные предметы, что привело к детонации, власти ввели локальный режим чрезвычайной ситуации.
В описании к видео говорится, что на кадрах видны прямые попадания боевых беспилотников, взрыв и пожар на месте уничтожения танка боевиков ВСУ, передает РИА «Новости».
Отмечается, что танк пытался прорваться к одному из населенных пунктов в приграничном районе Курской области.
Ранее сообщалось, что в районе Зеленого Шляха Курской области российские военные с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожили самоходную артиллерийскую установку «Акация» ВСУ.