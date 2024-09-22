Из Глухова на севере Украины эвакуировали 10 тыс. человек

Tекст: Дмитрий Зубарев

По их информации, эвакуировано около трети населения города Глухова в Сумской области Украины, передает ТАСС. Глава Глуховской общины Надежда Вайло рассказала, что с момента начала эвакуации из города выехали 10 тыс. человек. Это стало необходимым из-за близости Глухова к границе с Россией.

По словам Вайло, эвакуация была своевременной, особенно с учетом того, что город находится в приграничной зоне. Она также отметила, что почти 70% детей были эвакуированы сразу после объявления обязательной эвакуации. Глухов расположен в 15 км от границы с Россией на территории Шосткинского района Сумской области.

Ранее украинские власти объявили принудительную эвакуацию еще в 30 населенных пунктах в подконтрольной украинским войскам части Донецкой народной республики. Ранее они планировали эвакуировать еще 25 тыс. человек из Сумской области, которая граничит с Россией. Кроме того, власти Украины заявили о принудительной эвакуации более шести тысяч жителей из 23 населенных пунктов Сумской области, сославшись на угрозу безопасности со стороны России.