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    Адекватное поведение Грузии стало отклонением от нормы в условиях, когда США требовали от стран бывшего СССР полного самопожертвования в конфликте с Россией. Но для Тбилиси это оказалось прагматичным решением, основанным на собственном опыте взросления.

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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Русская победа на Халхин-Голе спасла монголов от участи рабов

    Жестокость японцев в годы Второй мировой беспрецедентна и во многих отношениях может поспорить с тем, что творилось даже в Третьем рейхе. Так что отмечают победу при Халхин-Голе монголы не просто так.

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    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Европейским элитам мешает слон в комнате

    Пока что повсеместно (кроме Италии) «крайние» не обладают достаточным мастерством и хитростью, чтобы переиграть оппонентов в этой уже поствыборной игре. А итальянский казус свидетельствует, что «переигравший дракона» сам становится его подобием.

    3 комментария
    2 сентября 2024, 21:22 • Новости дня

    Кириенко рассказал студентам о десяти принципах эффективного управления

    Tекст: Валерия Городецкая

    Лекцию «10 принципов эффективного управления» студентам программы «Ресурс России» прочитал студентам программы «Ресурс России» первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. Мероприятие прошло в понедельник в Президентской академии.

    Кириенко поздравил слушателей с Днем знаний и рассказал о том, какую важную роль президент России Владимир Путин отводит передаче опыта «от человека к человеку», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    «Сегодня президент по уже доброй традиции открыл День знаний в командировке – он провел открытый урок «Разговор о важном» со школьниками в Кызыле. На своем примере глава государства показывает, что, как бы мы не были загружены на работе, нет ничего важнее передачи знаний, опыта и навыков подрастающему поколению. Для меня сегодняшняя лекция – это следование его принципам. В будущем на ваших местах будет находиться следующее поколение россиян, которым уже вы будете передавать свои знания и опыт», – сказал Кириенко.

    Ректор Президентской академии Алексей Комиссаров отметил, что программа «Ресурс России» стартовала год назад, с момента ее запуска студенты продемонстрировали выдающиеся успехи в учебе. «В этом году на программу «РЕСУРС России» было подано в 3,5 раза больше заявлений, чем в прошлом, средний балл ЕГЭ поступивших составил 98,6. Это говорит о том, что такой формат подготовки будущих управленцев востребован и актуален», – подчеркнул он.

    «Ресурс России» – это одна из флагманских образовательных программ Президентской академии, которая готовит будущих управленцев в государственном и корпоративном секторах из числа лучших студентов страны. На встрече с Кириенко приняли участие 125 студентов первого и второго года обучения программы «Ресурс России», прошедшие при поступлении многоуровневый отбор по баллам ЕГЭ, достижениям в учебной и внеучебной деятельности.

    2 сентября 2024, 14:26 • Новости дня
    Турция подала заявку на вступление в БРИКС

    Bloomberg: Турция подала заявку на вступление в БРИКС

    Турция подала заявку на вступление в БРИКС
    @ Alexander Poschel/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Турция официально подала заявку на вступление в объединение БРИКС, что свидетельствует о стремлении Анкары укрепить свои позиции на мировой арене и диверсифицировать международные связи, сообщили СМИ.

    Как пишет Bloomberg со ссылкой на источники, турецкие власти направили официальный запрос о присоединении к группе крупнейших развивающихся экономик мира. Ожидается, что вопрос о расширении БРИКС станет одной из ключевых тем предстоящего саммита организации, который пройдет в Казани в конце октября, передает ТАСС.

    Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия приветствует интерес Турции к работе БРИКС и будет поддерживать это стремление.

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    2 сентября 2024, 15:28 • Новости дня
    Ушаков рассказал о программе визита Путина в Монголию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президента России Владимира Путина в рамках государственного визита в Монголию 2–3 сентября ждет насыщенная программа, сообщил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков.

    По словам Ушакова, Путин прибудет в Улан-Батор вечером 2 сентября, программа начнется 3 сентября, передает ТАСС.

    У российского лидера запланирована встреча с президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом, председателем Великого государственного хурала Монголии Дашзэгвийн Амарбаясгаланом и премьер-министром страны Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ.

    Ранее Путин оценил развитие связей с Монголией.

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    2 сентября 2024, 20:10 • Видео
    Немцы проголосовали против властей и Украины

    Результаты выборов в Саксонии и Тюрингии – двух восточных землях Германии, которые прежде входили в ГДР – стали разгромными как для власти, так и для «ястребов», которые выступают за дальнейшее вооружение Украины и продолжение конфликта с Россией. Но есть нюанс.

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    2 сентября 2024, 16:12 • Новости дня
    Путин посетил в Туве крупнейший буддистский монастырь России
    Путин посетил в Туве крупнейший буддистский монастырь России
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в рамках рабочей поездки в Туву посетил крупнейший буддистский монастырь страны «Тубтен шедруб линг» (тиб. «Обитель объяснения и практики учения Будды Шакьямуни»).

    Российский лидер осмотрел 56-метровый 12-этажный комплекс, открытый в прошлом году, передает ТАСС. Путину рассказали о статуях храма и о том, что они значат для буддистов. В конце визита президент повернул молитвенный барабан.

    Строительство сооружения велось с 2014 года, оно является крупнейшим буддистским монастырем в России. Инициатором создания монастыря стал Далай-лама XIV, который в 1992 году посетил Туву.

    Напомним, в понедельник Путин прибыл с рабочей поездкой в Туву.

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    2 сентября 2024, 15:14 • Новости дня
    Российские войска сорвали три попытки атак ВСУ в Курской области
    Российские войска сорвали три попытки атак ВСУ в Курской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военнослужащие российской группировки «Север» за последние сутки сорвали три попытки атак украинских войск в направлении Ольговки и Кремяного в Курской области, сообщило Минобороны.

    Кроме того, отражены шесть атак штурмовых групп ВСУ в направлении села Борки, Комаровки, Коренева и Черкасского Поречного, сообщается в Telegram-канале российского оборонного ведомства.

    В боях с Северной группировкой ВСУ потеряли до 40 человек убитыми и ранеными, боевую машину, две бронемашины и автомобиль. В лесных массивах ведутся разведывательно-поисковые действия по уничтожению украинских диверсантов.

    Авиацией, артиллерией и действиями войск поражены скопления живой силы и техники 22-й и 61-й механизированных, 82-й и 95-й десантно-штурмовых и 152-й егерской бригад, 1-й бригады нацгвардии и 1004-й бригады охраны в районах Апанасовки, села Борки, Вишневки, Гордеевки, Любимовки, Лебедевки, Мартыновки, Михайловки, Малой Локни, 10-го Октября, Орловки, Плехова, Черкасского Поречного, Русского Поречного, Снагости и Южного.

    В Сумской области авиацией нанесены удары по скоплениям личного состава и военной техники резервов 22-й, 41-й и 54-й механизированных, 17-й танковой, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии, 36-й бригады морской пехоты, а также 101-й, 103-й, 119-й и 129-й бригад теробороны в районах Белополья, Басов, Великой Писаревки, Глухова, Луки, Катериновки, Орловки, Свессы, Червонопрапорного, Сум, Хотени, Эсмани, Юнаковки и Ястребиного.

    За сутки украинская сторона потеряла более 350 военнослужащих и 14 единиц бронетехники, в том числе БМП, БТР и 12 бронемашин, а также три артиллерийских орудия, три РСЗО HIMARS, миномет, две ЗРК «Бук-М1», подвижный пункт управления ЗРК «Бук-М1», транспортно-заряжающую машину РСЗО HIMARS, транспортную машину ЗРК «Бук-М1», РЛС AN/TPQ-50 и 12 автомобилей.

    Всего за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 8900 военнослужащих, 80 танков, 38 машин пехоты, 70 БТР, 549 бронемашин, 261 автомобиль, 65 артиллерийских орудий, 19 РСЗО, в том числе шесть РСЗО HIMARS и две MLRS, семь ЗРК, две транспортно-заряжающие машины, 14 станций РЭБ, семь РЛС контрбатарейной борьбы, РЛС ПВО, шесть единиц инженерной техники, включая две инженерные машины разграждения и одну установку разминирования УР-77.

    Ранее в Курскую и Белгородскую области поставили дополнительные комплексы разведки.

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    2 сентября 2024, 17:07 • Новости дня
    ЦБ: В России сократилось число телефонных мошенничеств

    ЦБ: В России сократилось число мошеннических операций

    Tекст: Валерия Городецкая

    Банк России (ЦБ) зафиксировал сокращение мошеннических операций на банковских счетах граждан на 14,9% во втором квартале этого года.

    По данным ЦБ, в период с апреля по июнь 2024 года количество мошеннических операций на банковских счетах россиян составило почти 257 тыс., что на 14,9% меньше, чем в среднем за предшествующие четыре квартала, передает РИА «Новости». Несмотря на рост числа атак, совместные усилия банков, операторов связи и регуляторов позволили снизить успешность мошеннических схем.

    Важным шагом в борьбе с мошенничеством стало проведение в рамках Петербургского международного экономического форума сессии «Телефонное мошенничество в России: рынок наносит ответный удар». Участники сессии – представители банков, операторов связи, регуляторов и экспертного сообщества – разработали дорожную карту по противодействию телефонному мошенничеству.

    Дорожная карта предусматривает меры по защите звонков и созданию системы оперативного обмена данными о подозрительной активности между сотовыми операторами и банками для защиты звонков, ускорению обмена данными с бюро кредитных историй (БКИ) и усилению борьбы с дропперством – передачей платежных карт третьим лицам для вывода похищенных мошенниками средств.

    Ранее россиян предупредили о самых популярных схемах атак мошенников на пенсионеров.

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    2 сентября 2024, 14:37 • Новости дня
    В ЕС назвали ключевым участие Китая в новом саммите по Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Китай находится в хороших отношениях с Россией, поэтому его участие в новой конференции по Украине является ключевым, заявил представитель внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС) Петер Стано.

    ЕС ожидает, что Пекин окажет влияние на Москву для урегулирования украинского конфликта, подчеркнул Стано на пресс-конференции в Брюсселе, передает ТАСС.

    Он также заявил о необходимости участия российской стороны в мероприятии, отметив при этом, что решение по этому вопросу будет принимать не ЕС, а организаторы.

    Ранее украинский лидер Владимир Зеленский предложил премьеру Индии Нарендре Моди провести в Индии конференцию по урегулированию на Украине до выборов в США в ноябре.

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    2 сентября 2024, 20:57 • Новости дня
    Подтверждена гибель финансового директора РФС в катастрофе Ми-8 на Камчатке

    Финансовый директор РФС Замятин погиб вместе с супругой в катастрофе Ми-8 на Камчатке

    Подтверждена гибель финансового директора РФС в катастрофе Ми-8 на Камчатке
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате крушения вертолета Ми-8 на Камчатке погибли финансовый директор Российского футбольного союза (РФС) Арсений Замятин и его супруга Полина.

    О том, что Замятин и его жена оказались среди жертв катастрофы, сообщил президент РФС Александр Дюков, передает ТАСС. «Я запомню Арсения как большого профессионала, который любил футбол и стремился сделать его лучше. РФС окажет финансовую поддержку семье Арсения и возьмет на себя расходы на организацию похорон», – сказал он.

    Замятину было 34 года, он стал финансовым директором РФС в июне 2020 года. До этого он работал в Минэнерго России, Институте проблем ценообразования и регулирования естественных монополий НИУ ВШЭ и финансовых структурах Газпрома.

    Напомним, вертолет Ми-8 потерпел крушение на Камчатке, на борту находились 19 пассажиров и три члена экипажа. Следователи назвали техническую неисправность и нарушение правил пилотирования двумя основными версиями катастрофы.

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    2 сентября 2024, 20:06 • Новости дня
    В Петербурге с киллера взыскали полученный за убийство гонорар

    Tекст: Валерия Городецкая

    Невский районный суд Петербурга взыскал с наемного убийцы в доход государства полученные за преступление деньги, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

    Суд признал сделку между осужденным за убийство Евгением Поповым и заказчиком Александром Кайдановым ничтожной и обязал киллера вернуть 628516.50 рублей, полученные в качестве гонорара, передает РИА «Новости». Попову также придется оплатить госпошлину в размере 9485 рублей.

    Попов был осужден на 18 лет в 2019 году за ряд преступлений, совершенных в составе группы в 2010-2011 годах, включая убийство. Кайданов в 2021 году был приговорен к 17 годам колонии строгого режима.

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    2 сентября 2024, 16:04 • Новости дня
    Кремль заявил об отсутствии проблем с Монголией по вопросу МУС

    Tекст: Валерия Городецкая

    У Москвы нет проблем с Улан-Батором по поводу того, что Монголия является участницей Международного уголовного суда (МУС), заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «У нас нет такой проблемы на повестке дня», – сказал он, передает ТАСС.

    Отвечая на вопрос о наличии таких проблем с другими странами – членами МУС, Песков сказал, что Кремль будет информировать об этом «по мере посещения».

    Ранее в Кремле заявили, что у Москвы нет переживаний относительно хода официального визита российского лидера в Монголию, а все аспекты тщательно готовились.

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    2 сентября 2024, 18:01 • Новости дня
    ЦБ понизил курс доллара до 90 рублей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Банк России (ЦБ) в понедельник установил официальный курс доллара на уровне 90,0013 рубля, что на 1,19 рубля ниже предыдущего значения.

    Евро также стал дешевле на 1 рубль 50 копеек, его курс составил 99,2613 рубля, передает ТАСС.

    В то же время курс юаня вырос на 4 копейки, до 12,0532 рубля.

    Ранее кандидат экономических наук Владимир Григорьев дал совет, как покупать доллары.

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    2 сентября 2024, 17:53 • Новости дня
    На улицах Усолья-Сибирского появились экологические муралы
    На улицах Усолья-Сибирского появились экологические муралы
    @ пресс-служба

    Tекст: Валерия Городецкая

    К 355-летию Усолья-Сибирского в Иркутской области в городе появились красочные муралы, рассказывающие об экологической миссии Росатома, который с 2020 года ликвидирует последствия накопленного экологического вреда на территории бывшего предприятия «Усольехимпром».

    Художники коллектива «ЦЕХ» и творческого проекта «Голос улиц» при поддержке Росатома расписали фасады зданий на Комсомольском проспекте и Интернациональной улице города, а также трансформаторные подстанции в городских дворах, говорится в пресс-релизе госкорпорации, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Картины рассказывают об экологической миссии «Росатома» и Федерального экологического оператора в Усолье-Сибирском, а также ценности природных ресурсов. 

    «Когда мы впервые с командой Росатома приехали в Усолье-Сибирское, город жил в режиме чрезвычайной ситуации с угрозой экологической катастрофы. Именно тогда мы поверили, что наши усилия в сфере ликвидации накопленного в городе химиков экологического вреда позволят не только привести загрязненные территории в безопасное состояние, но и будут стимулировать развитие города», – рассказал директор направления по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии Госкорпорации «Росатом» Андрей Лебедев.  По его словам, город преобразился и с каждым годом становится все более комфортным и уютным.

    «Мы со своей стороны, реализуя в городе мероприятия по оздоровлению загрязненных территорий, видим своей миссией улучшение качества жизни людей. Для нас большая честь не просто внести вклад в благоустройство Усолья-Сибирского, но и создать здесь приятную, вдохновляющую атмосферу, наполнить городские улицы настроением юности и легкости», – отметил генеральный директор ФГУП «ФЭО» Максим Погодин.

    В рамках празднования 355-летия на главной площади города также был отрыт фонтан, построенный на средства, поступившие в бюджет после сдачи металлолома с «Усольехимпрома».

    Напомним, в рамках национального проекта «Экология» госкорпорация «Росатом» в городе Усолье-Сибирское, на Байкальском ЦБК (Иркутская обл.), на территории полигона «Красный Бор» (Ленинградская обл.), а также в Магнитогорске создает эффективную систему обращения с промышленными отходами I–II классов, а также ликвидирует наиболее опасные объекты накопленного вреда окружающей среде.


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    2 сентября 2024, 14:21 • Новости дня
    Академия и кадетский корпус СК в ЛНР приняли первых учеников

    Tекст: Валерия Городецкая

    Луганская академия и Луганский кадетский корпус СК России впервые распахнули свои двери для обучающихся после официального открытия в июне 2024 года, в понедельник в учреждениях состоялась праздничная линейка, посвященная Дню знаний.

    В праздничном мероприятии приняли участие ректор Луганской академии СК России Сергей Хорьяков, директор Луганского кадетского корпуса СК России Владимир Гищенко, сотрудники образовательных учреждений ведомства, руководитель СУ СК России по ЛНР Давид Осипов, сотрудники отдела организации образовательной деятельности СК, представители Военного СУ СК России по Объединенной группировке войск (сил), почетные гости, а также обучающиеся и их родители, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Мероприятие открылось построением, после вынесения флага России и знамени СК прозвучал российский гимн. Руководители образовательных организаций и гости выступили с напутственными словами в адрес обучающихся. Праздник продолжился музыкальными патриотическими композициями.

    Луганская академия и Луганский кадетский корпус Следственного комитета России были созданы по инициативе главы СК России Александра Бастрыкина, которая впоследствии была одобрена премьер-министром Михаилом Мишустиным. Открытие этих образовательных учреждений в Луганске стало значимым шагом на пути интеграции новых регионов в правовое пространство России.

    В рамках подготовки к учебному году в академии и кадетском корпусе в сжатые сроки были проведены ремонтно-строительные работы, а профессорско-преподавательским составом и сотрудниками учебных учреждений были подготовлены и утверждены образовательные программы по различным дисциплинам. Для ребят были обустроены просторные аудитории и общежития, что позволило обеспечить их комфортное размещение. Учреждения оснащены новейшим оборудованием и техникой.

    В учреждениях будут обучаться ребята из различных субъектов России, включая новые регионы. По результатам приемной кампании на 2024-2025 учебный год для обучения на первом курсе Луганской академии СК России приняты 50 студентов, из них семь детей участников СВО, в том числе три ребенка погибших (раненых) участников СВО, восемь детей из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Численность обучающихся второго курса – 18 человек.

    В Луганский кадетский корпус поступили 50 обучающихся (по 25 в 8 и 10 классы), из них восемь детей участников СВО, семь – находящихся под опекой.

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    2 сентября 2024, 18:25 • Новости дня
    Кравцов рассказал о начале учебного года в регионах России

    Кравцов: Учебный год во всех регионах России стартовал без сбоев

    Tекст: Валерия Городецкая

    Новый учебный год в российских школах начался в штатном режиме, без сбоев, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

    К учебе приступили 18,5 млн учеников в 89 регионах России, сообщил министр, передает ТАСС.

    Для обеспечения безопасности во всех школах страны были проведены необходимые мероприятия, приняты профилактические меры, здания проинспектированы на предмет готовности к приему учеников.

    В понедельник в России около 39,5 тыс. общеобразовательных учреждений приняли учащихся, 132 школы впервые открыли свои двери.

    Напомним, президент России Владимир Путин провел открытый урок «Разговор о важном» в кызылской школе №20 им. Героев Отечества.

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    2 сентября 2024, 18:50 • Новости дня
    НОМ: Меры безопасности на выборах в Курской области соблюдаются неукоснительно

    Член ОП Булгакова: Избирательные участки в Курской области работают в штатном режиме

    Tекст: Валерия Городецкая

    Меры безопасности на выборах в Курской области соблюдаются, процесс осуществляется в штатном режиме, заявила исполнительный директор НОМ, председатель комиссии ОП России по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алена Булгакова.

    Булгакова посетила несколько избирательных участков в Курске и Курской области, в том числе организованных в пунктах временного размещения, сообщается на сайте Независимого общественного мониторинга (НОМ).

    «Необходимые меры безопасности на участках и при проведении выездного голосования соблюдаются неукоснительно, круглосуточно работают сотрудники полиции, с членами комиссий держится связь», – сообщила она.

    Избирательные участки работают в штатном режиме, добавила Булгакова. «Как мы и ожидали, куряне проявляют активную гражданскую позицию, также подают заявления на голосование через ДЭГ и «Мобильный избиратель», – отметила она.

    По словам Булгаковой, наблюдение за ситуацией в регионе планируется продолжить. В частности, во вторник запланирована публичная встреча с экспертами, на которой будут обсуждаться основные вопросы подготовки к выборам и общественному наблюдению.

    По данным главы избирательной комиссии Курской области Татьяны Малаховой, за пять дней досрочного голосования на территории региона проголосовало более 19% избирателей. Жители Курской области активно голосуют на обычных УИК, а также в пунктах временного размещения. Более 71 тыс. жителей региона подали заявление на участие в дистанционном электронном голосовании, более 2 тыс. – планируют воспользоваться сервисом «Мобильный избиратель», чтобы проголосовать на участке по месту нахождения.

    Заместитель председателя комиссии ОП России по безопасности и взаимодействию с ОНК Георгий Волков также посетил несколько ПВР и отметил, что меры безопасности соблюдены. На ряде участков, по словам правозащитника, работают волонтеры, которые помогают избирателям с ограниченными возможностями здоровья.

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    2 сентября 2024, 20:39 • Новости дня
    Российский пловец Черняев выиграл золото Паралимпиады

    Российский пловец Черняев выиграл золото Паралимпиады в Париже

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россиянин Дмитрий Черняев завоевал золотую медаль Паралимпийских игр в Париже в заплыве на 100 метров брассом в категории SB4 для спортсменов с различными нарушениями физического здоровья.

    Черняев преодолел дистанцию за 1 минуту 32,2 секунды, передает ТАСС.

    Обладателем серебряной медали стал Антониос Цапатакис из Греции с результатом 1 минута 36,16 секунды, бронзовой – итальянец Мануэль Бортуццо, достигший финиша за 1 минуту 42,52 секунды.

    Накануне российский пловец Роман Жданов выиграл золотую медаль Паралимпиады 2024 года в Париже на дистанции 150 метров комплексным плаванием.

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    Звучащая в странах Прибалтики громкая риторика о необходимости «срочно готовиться к нападению России», как выяснилось, не соответствует реальным возможностям этих государств. Более того, граждане Латвии, Литвы и Эстонии вовсе не горят желанием умирать за интересы НАТО. В Прибалтике разгорелся настоящий ресурсный кризис, связанный с запросами армии, и касается он далеко не только финансов. Подробности

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    Ответом на обстрелы Белгорода станет охота на Vampire

    Белгород и Белгородский район попали под обстрел ВСУ. В результате погибли пять человек, более 40 получили ранения, в том числе несколько детей. Основной удар был нанесен кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Как отмечают эксперты, ВСУ действуют террористическими методами с целью запугать население и растянуть линию фронта. В ответ нужно устроить охоту на вражеские РСЗО, призывают они. Подробности

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    • Немцы проголосовали против властей и Украины

      Результаты выборов в Саксонии и Тюрингии – двух восточных землях Германии, которые прежде входили в ГДР – стали разгромными как для власти, так и для «ястребов», которые выступают за дальнейшее вооружение Украины и продолжение конфликта с Россией. Но есть нюанс.

    • Майя Санду уничтожает пророссийских соперников

      В Молдавии запретили участвовать в выборах и проводить агитацию против вступления в ЕС оппозиционному блоку «Победа», учредительный съезд которого проходил в России. Президент Майя Санду намерена сохранить власть любой ценой, и Запад ее в этом полностью поддерживает.

    • Самая бессмысленная ложь Зеленского

      Владимир Зеленский заявил, что операция ВСУ в Курской области замедлила наступление российской армии на Покровск (Красноармейск). В реальности ВС России в Донбассе продвигаются очень быстрыми темпами, а на некоторых участках не встречают серьезного сопротивления. Авантюра с Курской областью Зеленскому тоже не поможет, и на Западе уже намекнули, что вся ответственность ляжет на него.

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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