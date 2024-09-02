Кириенко рассказал студентам о десяти принципах эффективного управления

Tекст: Валерия Городецкая

Кириенко поздравил слушателей с Днем знаний и рассказал о том, какую важную роль президент России Владимир Путин отводит передаче опыта «от человека к человеку», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Сегодня президент по уже доброй традиции открыл День знаний в командировке – он провел открытый урок «Разговор о важном» со школьниками в Кызыле. На своем примере глава государства показывает, что, как бы мы не были загружены на работе, нет ничего важнее передачи знаний, опыта и навыков подрастающему поколению. Для меня сегодняшняя лекция – это следование его принципам. В будущем на ваших местах будет находиться следующее поколение россиян, которым уже вы будете передавать свои знания и опыт», – сказал Кириенко.

Ректор Президентской академии Алексей Комиссаров отметил, что программа «Ресурс России» стартовала год назад, с момента ее запуска студенты продемонстрировали выдающиеся успехи в учебе. «В этом году на программу «РЕСУРС России» было подано в 3,5 раза больше заявлений, чем в прошлом, средний балл ЕГЭ поступивших составил 98,6. Это говорит о том, что такой формат подготовки будущих управленцев востребован и актуален», – подчеркнул он.

«Ресурс России» – это одна из флагманских образовательных программ Президентской академии, которая готовит будущих управленцев в государственном и корпоративном секторах из числа лучших студентов страны. На встрече с Кириенко приняли участие 125 студентов первого и второго года обучения программы «Ресурс России», прошедшие при поступлении многоуровневый отбор по баллам ЕГЭ, достижениям в учебной и внеучебной деятельности.