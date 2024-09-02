Идея «украинства» – трагический пример того, как под национально-освободительными флагами ведется работа по растворению собственной национальной культуры и своеобразия в «мировой всепошлости». Погибать и убивать за идеи «незалежности» для того, чтобы превратиться в колонию – судьба истинно трагическая.2 комментария
Путин прибыл с рабочей поездкой в Туву
Президент России Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в столицу Республики Тыва Кызыл, где проведет открытый урок «Разговор о важном».
Президент осмотрит открывающуюся в Кызыле школу №20 им. Героев Отечества, где проведет открытый урок «Разговор о важном». Кроме того, Путин встретится с главой Тувы Владиславом Ховалыгом и проведет совещание по развитию региона, передает ТАСС.
Кроме того, в планах рабочей поездки президента значится посещение Кызыльского президентского кадетского училища и буддистского монастыря «Тубтен Шедруб Линг».