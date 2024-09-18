В Тбилиси призвали Вашингтон «не пересекать «красные линии» в отношениях

Tекст: Дмитрий Александров ,

Тбилиси

«Это достойная позиция достойного премьер-министра, – заявил Арчил Гордуладзе. – США приближаются к «красным линиям» своими неприемлемыми санкциями, и если пересекут их, то мы системно пересмотрим отношения».

Со своей стороны, депутат от правящей партии Бека Одишария заявил, что «власти Грузии защищают интересы народа и суверенитет страны, нам же за это отвечают санкциями».

«Народу Грузии просто непонятно, ради чего санкционируют наших полицейских, останавливают помощь военным или сокращают медицине? Ради кучки НПО, которая не хочет прозрачности, или маргинальной оппозиции? Наказывают нас за то, что общество не хочет пропаганды ЛГБТ?», – сказал он.

«Мы будем беспрецедентно принципиальны и не дадим никому унижать полицейских или военных», – заявил Бека Одишария.

Накануне премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе во принял посла США Робин Данниган и заявил, что санкции со стороны Вашингтона против граждан его страны, в том числе полицейских, «вызывают озабоченность», так как своими решениями американская сторона «приближается к критической черте».

Ираклий Кобахидзе сказал, что «в случае еще одного такого аналогичного решения со стороны Грузии возможен существенный пересмотр своей позиции в отношениях с Америкой».

Тбилиси полагает, что введение санкций направлено на улучшение шансов оппозиции перед выборами в парламент 26 октября, но «это полностью контрпродуктивно, так как не отразится на итогах для оппозиции и не испугает правящую команду», сказал премьер.

По его словам, наоборот, такие решения усилят мотивацию общественности на выборах в парламент 26 октября «твердо защитить независимость и суверенитет Грузии».

Согласно Хартии 2009 года, Грузия и США являются стратегическими партнерами.