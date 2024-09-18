Грета Тунберг в тройном пролете – возраст тикает, ее климатическая борьба совсем не в кассу, а тут еще и ярлык антисемита на лбу. У девочки вследствие психиатрического диагноза – обостренное чувство справедливости и полная неспособность менять предыдущие установки. Поэтому ей трудно понять изгибы лживой западной политики.0 комментариев
Дрон атаковал служебный автобус в Шебекино, ранены четыре человека
Четыре человека ранены при атаке дрона на автобус в Шебекино
В Шебекино произошла атака дрона на служебный автобус, в результате чего четыре человека получили ранения различной степени тяжести, и пострадавшим оказывается медпомощь, сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
Служебный автобус в городе Шебекино подвергся атаке дрона, в результате чего пострадали четыре мирных жителя, сообщает Telegram-канал губернатора Гладкова.
Среди раненых две женщины: у одной диагностированы осколочные ранения рук, у другой – руки и стопы. Пострадавшие были доставлены в городскую больницу №2 города Белгорода бригадами скорой медицинской помощи.
Мужчину с контузией доставили в Шебекинскую центральную районную больницу бойцы самообороны. Еще один мужчина, получивший ссадины на правом предплечье, самостоятельно вызвал бригаду скорой помощи. Все пострадавшие после оказания первой помощи будут переведены в городскую больницу №2 Белгорода.
Местные оперативные службы продолжают работу на месте происшествия, чтобы уточнить все обстоятельства и последствия инцидента.
Российские ПВО за ночь уничтожили 54 украинских беспилотника, которые пытались атаковать объекты в пяти регионах России, включая Курскую и Белгородскую области.
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