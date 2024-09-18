Дрон атаковал служебный автобус в Шебекино, ранены четыре человека

Четыре человека ранены при атаке дрона на автобус в Шебекино

Tекст: Елизавета Шишкова

Служебный автобус в городе Шебекино подвергся атаке дрона, в результате чего пострадали четыре мирных жителя, сообщает Telegram-канал губернатора Гладкова.

Среди раненых две женщины: у одной диагностированы осколочные ранения рук, у другой – руки и стопы. Пострадавшие были доставлены в городскую больницу №2 города Белгорода бригадами скорой медицинской помощи.

Мужчину с контузией доставили в Шебекинскую центральную районную больницу бойцы самообороны. Еще один мужчина, получивший ссадины на правом предплечье, самостоятельно вызвал бригаду скорой помощи. Все пострадавшие после оказания первой помощи будут переведены в городскую больницу №2 Белгорода.

Местные оперативные службы продолжают работу на месте происшествия, чтобы уточнить все обстоятельства и последствия инцидента.

Российские ПВО за ночь уничтожили 54 украинских беспилотника, которые пытались атаковать объекты в пяти регионах России, включая Курскую и Белгородскую области.

В результате атак со стороны ВСУ в Белгородской области были повреждены здание социального объекта и два сельхозпредприятия, при этом, по предварительным данным, пострадавших нет.