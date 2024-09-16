В России утверждена новая Стратегия государственной культурной политики

Tекст: Елизавета Шишкова

По словам премьера, кабмин формирует условия для сохранения традиционных духовных и нравственных ценностей, защиты исторической памяти и наследия народов России. Это делается, для обеспечения единого культурного пространства для укрепления суверенитета и улучшения качества жизни наших людей.

«Для этого в соответствии с указом президента утверждена Стратегия государственной культурной политики на ближайшие семь лет», – передает слова Мишустина ТАСС.

Глава правительства поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой лично следить за реализацией планов, поскольку тема очень важная.

В число задач и целей стратегии входит сохранение единого культурного пространства, исторического и культурного наследия и использование его для воспитания и образования, укрепление гражданской идентичности и единства и воспитания молодежи.

По словам Голиковой, также одним из приоритетов стратегии является формирование госзаказа на создание качественного контента, в том числе произведений литературы и фильмов.

Также приоритет – обеспечение условий для равного доступа к услугам культуры всех граждан России, в том числе людей с ограниченными возможностями и вне зависимости от места жительства.

Еще одним направлением является развитие дополнительного образования и создание условий для развития образования в сфере культуры и системы непрерывной подготовки творческих кадров.

В процессы реализации государственной культурной политики будут вовлечены профессиональные и творческие союзы, общественные организации и др. «Это и Союз театральных деятелей, кинематографистов и художников, и писателей, и журналистов, и ряд других организаций», – пояснила Голикова.

Предполагается, что после утверждения стратегии заинтересованные федеральные органы власти подготовят и утвердят соответствующие межведомственные планы, которые лягут в основу реализации стратегии.