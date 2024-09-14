На вопрос о том, есть ли место гуманизму в той картине взаимного уничтожения, которую представляет собой любая война, можно ответить так: да, есть, в той мере, в какой мы предполагаем оставаться самими собой. Это, помимо прочего, означает, что мы собираемся перешагнуть через военное время и жить дальше. Этим солдат отличается от убийцы.0 комментариев
Плющенко: Отсуженные деньги по делу Парсеговой отправят на благотворительность
Деньги, которые по решению суда должны выплатить школе «Ангелы Плющено», отправят на благотворительность, заявил двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко.
В сентябре суд решил взыскать с представителей фигуристки Арины Парсеговой около 1,9 млн рублей из-за отказа ответчика исполнения договора о подготовке и совершении агентских действий, передает РИА «Новости».
Плющенко пояснил, что деньги пойдут на благотворительность.
«Пока еще не решили, отдадим ли деньги в какой-то из детских домов или перечислим в фонд помощи пострадавшим в Курской области. Мы давно занимаемся благотворительностью, но не считаем, что это нужно афишировать. С самого начала истории суда с Натальей Парсеговой мы подчеркивали: дело не в деньгах», – сказал он.