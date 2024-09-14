Курская епархия приняла в ПВР около 30 тыс. беженцев

Tекст: Алексей Дегтярев

В начале вторжения ВСУ в Курскую область епархия и прихожане занялись беженцами, открыли пункт сбора помощи, грузовики разгружали как священники, так и обычные люди, сказал Королев РИА «Новости».

В ПВР епархии приняли около 30 тыс. человек, сначала ощущался дефицит многих вещей, в том числе постельного белья, людям приходилось спать в одежде.

Отмечается, что работу на складе по раздаче помощи контролирует лично митрополит Курский и Рыльский Герман, он также посещает ПВР и беседует с беженцами.