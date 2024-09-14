На вопрос о том, есть ли место гуманизму в той картине взаимного уничтожения, которую представляет собой любая война, можно ответить так: да, есть, в той мере, в какой мы предполагаем оставаться самими собой. Это, помимо прочего, означает, что мы собираемся перешагнуть через военное время и жить дальше. Этим солдат отличается от убийцы.0 комментариев
Курская епархия приняла в ПВР около 30 тыс. беженцев
В пунктах временного размещения Курской и Рыльской епархии разместили порядка 30 тыс. человек, заявил дьякон храма Матроны Московской и Ксении Петербургской Дмитрий Королев.
В начале вторжения ВСУ в Курскую область епархия и прихожане занялись беженцами, открыли пункт сбора помощи, грузовики разгружали как священники, так и обычные люди, сказал Королев РИА «Новости».
В ПВР епархии приняли около 30 тыс. человек, сначала ощущался дефицит многих вещей, в том числе постельного белья, людям приходилось спать в одежде.
Отмечается, что работу на складе по раздаче помощи контролирует лично митрополит Курский и Рыльский Герман, он также посещает ПВР и беседует с беженцами.