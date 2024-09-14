На вопрос о том, есть ли место гуманизму в той картине взаимного уничтожения, которую представляет собой любая война, можно ответить так: да, есть, в той мере, в какой мы предполагаем оставаться самими собой. Это, помимо прочего, означает, что мы собираемся перешагнуть через военное время и жить дальше. Этим солдат отличается от убийцы.0 комментариев
В Москве повредивших самокаты школьников поставили на учет в полиции
В столице несовершеннолетние повредили самокаты и сняли видеозапись, свидетельствующую об этом, их поставили на учет в полиции, сообщили в департаменте транспорта города.
Нарушителей поставили на учет в полиции, их аккаунты в соцсетях заблокировали, родители возместили ущерб за испорченное имущество в размере 120 тыс. рублей, сообщается в Telegram-канале департамента.
Сам инцидент произошел в районе Марьино.
Также на родителей выписали протоколы по статье КоАП «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».
В феврале школьники в Волгоградской области повредили 40 надгробий на кладбище.