В Москве повредивших самокаты школьников поставили на учет в полиции

Tекст: Алексей Дегтярев

Нарушителей поставили на учет в полиции, их аккаунты в соцсетях заблокировали, родители возместили ущерб за испорченное имущество в размере 120 тыс. рублей, сообщается в Telegram-канале департамента.

Сам инцидент произошел в районе Марьино.

Также на родителей выписали протоколы по статье КоАП «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

В феврале школьники в Волгоградской области повредили 40 надгробий на кладбище.