Сахалинца приговорили за повторный отказ отправиться в зону СВО

Сооснователь Pink Floyd Уотерс дал интервью юной журналистке из Луганска

Сооснователь Pink Floyd Уотерс в интервью юной журналистке из Луганска выразил готовность выступить в России в будущем

Tекст: Антон Антонов

Уотерс в интервью отметил, что никогда не был в Донецке и Луганске. В ответ на вопрос, хотел бы он посетить Россию, Донбасс с концертами, Уотерс заявил: «У меня сейчас нет тура. Я гастролировал с шоу под названием This Is Not a Drill в течение двух лет. А так, конечно, да, конечно». Уотерс сообщил, что «русские приглашали» его «дать концерты в Санкт-Петербурге и Москве», но организация тура – «огромное, огромное дело».

Также Уотерс хотел выступить на Украине в честь окончания конфликта. Он заявил, что власти в США «не волнуют жизни людей в других странах, таких как Украина». «Народ Украины наверняка должен знать, что правительству Соединенных Штатов наплевать на ваши жизни», – приводит его слова РИА «Новости».

Уотерс сказал, что «американскую империю» интересует только обогащение «американских плутократов».

Напомним, заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев предложил сооснователю и бывшему лидеру группы Pink Floyd выступить с концертом для участников специальной военной операции. В феврале 2023 года Уотерс во время заседания СБ ООН заявил, что считает российскую операцию на Украине спровоцированной другими странами.