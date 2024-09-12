Сахалинца приговорили за повторный отказ отправиться в зону СВО

Военнослужащий с Сахалина осужден на 4,5 года колонии за повторный отказ отправиться в зону СВО

«Мобилизованный военнослужащий 21 июня в штабе воинской части в Южно-Сахалинске отказался участвовать в боевых действиях. Он заявил, что не желает исполнять приказ командира убыть в зону СВО», – сообщает пресс-релиз суда.



По ч. 2.1 ст. 332 УК РФ (неисполнение приказа) злоумышленник получил два года десять месяцев условного срока.

11 сентября Южно-Сахалинский гарнизонный суд вновь рассмотрел уголовное дело в отношении этого военнослужащего по той же статье. В данном случае суд применял совокупность приговоров и наказал подсудимого более сурово – к 4,5 года колонии реального срока.

В зале суда военнослужащий был заключен под стражу.

Ранее сообщалось, что в декабре 2023 года в Омской области был вынесен приговор рядовому контрактной службы Максиму Вихореву по делу о дезертирстве и побеге из-под стражи после задержания. Вихореву назначено наказание в виде лишения свободы на шесть лет и шесть месяцев колонии строгого режима.