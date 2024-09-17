Ряд биографов самого большого преступника в истории человечества Адольфа Гитлера считает, что он возомнил себя человеком, отмеченным судьбой – потому что ему несколько раз удалось избежать смерти. Он не утонул ребенком в ледяной воде, покинул окоп за несколько секунд до того, как туда попал снаряд, его пожалел британский снайпер, не добив раненого. А уже после Первой мировой войны Гитлера чуть не забили до смерти обозленные немецкие ветераны, которым он надоел своими политическими разглагольствованиями, и снова его спас случай – вмешался британский солдат и спас будущего фюрера.

Глава майданного режима Владимир Зеленский, думается, тоже считает себя отмеченным судьбой. До прихода в политику он был известным комиком, удачливым продюсером, успешным бизнесменом. Он стал главой украинского государства как будто играючи, его предвыборная кампания напоминала шоу. Да и избиратели видели в нем не Зеленского, а персонажа, которого он сыграл в сериале «Слуга народа» – честного и справедливого президента Василя Петровича Голобородько, плюс многие верили его обещаниям прекратить войну в Донбассе. После начала СВО, когда украинская и западная пропаганда начали изображать Зеленского как борца за свободу и демократию мирового масштаба, этот персонаж уверовал в свою исключительность окончательно. Вера в собственное мессианство вообще присуща украинским политиками, это ярко проявлялось у экс-президента Виктора Ющенко, который свои обращения начинал словами «мой народ».

Гитлер был поклонником композитора Рихарда Вагнера, которому принадлежат слова «Политика должна стать грациозным зрелищем, государство – произведением искусства, а человек искусства должен занять место государственного деятеля». Гитлер, видимо, понял их по-своему, он изрядно сдобрил немецкую политическую жизнь элементами шоу: факельные шествия, многотысячные митинги, монументализм в сооружении памятников и дворцов. Эмоциональные выступления Гитлера на партийных и государственных мероприятиях превращались в спектакль одного актера, а все остальные были массовкой.

Но если для Гитлера шоу было элементом политики, то для Зеленского шоу и политика едины. Придя к власти из комедии «Слуга народа» и зрелищных представлений (к примеру, дебатов с Порошенко на стадионе при скоплении большого количества публики), Зеленский практикует театрализованные форматы как самые эффективные в политике.

Так, любимый метод давления на западные страны со стороны украинских политиков и чиновников – это эмоциональная дипломатия, в рамках которой посол Андрей Мельник назвал канцлера Германии Шольца «ливерной колбасой», а Зеленский в 2023 году пытался своими публичными постами в соцсетях заставить членов НАТО начать процедуру принятия Украины в альянс. Войну тоже Зеленский ведет по правилам шоу, яркий пример – битва за Артемовск, которую он объявил «фортецей Бахмут» и не давал вывести войска из города, хотя украинские военные его об этом просили.

Уверенность в великом предназначении, стремление превратить политику в шоу плюс психические отклонения, помноженные на прием сомнительных лекарств, у Гитлера и деформация сознания, искаженное восприятие действительности на фоне приема наркотических средств у Зеленского заставляли первого в прошлом, а второго в настоящем принимать иррациональные решения.

Многие решения Гитлера приводили его окружение и особенно военных в ужас. Но Гитлеру везло первое время и во внешней политике. Ввод Германией войск в Рейнскую область имел определенный риск. Немецкие военные были уверены: если Франция в ответ начнет боевые действия, Германию ждут страшные последствия. Но в Париже решили не воевать, и Гитлер добился своего. Потом было присоединение Австрии, уничтожение Чехословакии. «Странная война» в 1939 году, когда основные силы вермахта находились в Польше, а немецкие военные со страхом ждали удара британско-французских войск с Запада, и для его отражения сил у Германии не было. Но Париж и Лондон не решились на наступление. В результате Гитлер уверовал в свою непогрешимость и в то, что он всегда прав, а военные и чиновники вокруг него ничего не понимают. Победы в Западной и Северной Европе укрепили его в этом мнении, да и многие люди в его окружении, которые в середине 30-х скептически относились к идеям Гитлера, поверили в его гениальность. Результат закономерен: вторжение в СССР, разгром нацистской Германии в 1945 году и самоубийство Гитлера.

Зеленский после начала СВО решил, что провидение на его стороне, потому что отказ от Стамбульских соглашений рациональным назвать никак нельзя. Зеленский имел возможность прекратить войну с ядерной державой, сохранить свою власть, при этом Украине нужно было отказаться от вступления в НАТО и большой армии, отказаться от Донбасса, который и так уже давно не украинский и никогда больше не станет украинским.

Но можно было сохранить от разрушений украинские города, не проводить тотальную мобилизацию мужчин, которых отлавливают на улице. Конечно, и экс-премьер Британии Борис Джонсон сыграл свою роль, призвав Зеленского не прекращать войну – но, видимо, Зеленский услышал то, что хотел услышать, и продолжил военные действия, не имея стратегических преимуществ.

Чем думал Зеленский, отдавая приказ о вторжении ВСУ в Курскую область? Ни один здравомыслящий эксперт не понимает, в чем смысл этой операции. Если в захвате Курской АЭС, то это изначально был нереализуемый план. Но за «гениальные» идеи Зеленского приходится своими жизнями платить обычным украинским солдатам, причем не только в Курской области, но и в Донбассе, где у украинской армии возникли проблемы с резервами. После успехов русской армии на Курском направлении и в Донбассе Зеленский требует от своих патронов разрешить удары западными ракетами вглубь России. Он не понимает, что ответ придет по Украине? Ведь Россия вынуждена будет ответить, используя более мощное и разрушительное оружие, чем использует сейчас. Инфраструктура Украины будет просто уничтожена – и тогда майданному режиму не помогут никакие западные ракеты. Если не будет мостов, то и ракеты нельзя будет доставить до точки их использования. Но Зеленскому плевать на то, что придется страдать жителям Украины. И тем более на это плевать его западным покровителям, которые, используя раздутое эго Зеленского, убедили его в том, что он важный субъект, хотя на самом деле он просто инструмент в их руках.

Однако, думается, недалек тот час, когда Зеленскому придется заплатить лично за авантюрную политику, приведшую к смерти людей и к разрушению Украины.