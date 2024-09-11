Мальчикам в школах дали возможность попробовать себя в кулинарии

Кравцов: Школьники-мальчики на уроках труда смогут попробовать себя в кулинарии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сказал министр в ходе XI Общероссийского родительского собрания, школе предоставили возможность не только отдельно обучать мальчиков и девочек на уроках труда, но если мальчик хочет научиться готовить, у него такая возможность будет. Сответственно, и для девочек тоже предусмотрены разные наполнения занятий, передает РИА «Новости».

«Мы здесь тоже говорили с психологами, педагогами», – заметил Кравцов.

Ранее замминистра просвещения Татьяна Васильева сообщила, что уроки «труда», которые вернутся в российские школы с 1 сентября, не будут строго разделяться для мальчиков и девочек, это будут решать школы и родители.