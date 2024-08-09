С момента прибытия под сень евросоюзовских струй мега-светлоликих обменянных преступников стало понятно, что два медведя в одной берлоге не уживутся. Несовпадение политического времени у тех, кто сидел перед «ютубчиком», и тех, кто сидел в камере, оказалось слишком очевидным.8 комментариев
Россия попросила Нигер помочь освободить захваченных в заложники геологов
Москва обратилась к Нигеру в связи с захватом двух геологов российской компании террористами Группы поддержки ислама и мусульман (ГПИМ), которая связана с «Аль-Каидой*» (запрещена в России), сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Как сообщила Захарова, 18 июля на юго-западе Нигера террористы ГПИМ напали на геологов, занимавшихся разведкой полезных ископаемых, и их охрану, похитив четырех человек и убив нескольких нигерских военнослужащих, передает ТАСС.
На видео с двумя заложниками, появившемся 2 августа в соцсетях, один из мужчин представился как Олег Грет, а другой – как Юрий Юров, напомнила Захарова. По имеющейся информации, Грет является гражданином России, а Юров – Украины, добавила она. При этом мужчины не сообщили о выдвижении каких-либо требований террористами.
«Российская сторона направила руководству Нигера официальную просьбу об оказании необходимой помощи в связи с произошедшими событиями», – сообщила Захарова. Обращение о содействии также направлено партнерам в Мали.
На прошлой неделе связанная с «Аль-Каидой*» группировка заявила о похищении россиян в Нигере.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ