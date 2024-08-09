Мать детей Дурова объяснила отсутствие в соцсетях нежеланием привлекать внимание к семье

Tекст: Валерия Городецкая

Болгар призналась, что приняла решение рассказать о своей семье из-за вопросов детей о том, почему о них нет информации в Сети, передает РИА «Новости».

«Сейчас, когда дети подросли и начали задавать вопросы, почему о них нет информации в интернете, в отличие от двух старших детей их отца, я приняла решение вынести эту информацию в свет», – сказала она.

На вопрос о том, пользуется ли Болгар мессенджером Telegram, она ответила отрицательно, отметив, что на данный момент нет ни одного активного канала, связанного с ней.

Ранее швейцарская переводчица Ирина Болгар показала документы, доказывающие, что она является матерью троих детей основателя Telegram Павла Дурова.