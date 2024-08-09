Глава курского Коренево опроверг ведение боевых действий в поселке

Глава курского Коренево Пугачев: Боевых действий в поселке не ведется

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, утром были слышны выстрелы из пушек, автоматных очередей не слышно, в поселке нет ни техники военной, ни военных, передает РИА «Новости».

Пугачев добавил, что в километре от поселка Коренево есть село Коренево, и его жители рассказывают то же самое.

Он добавил, что по поселку еще ни разу не стреляли, разрушений на территории нет. Пугачев отметил, что сейчас помогает тем, кто решил уехать – в пятницу утром отвез людей из Коренево в Рыльск.

Ранее вокзалы на станциях Суджа, Коренево и Псел в Курской области на время закрыли для пассажиров.

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