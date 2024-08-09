Как ответить на атаку на Курскую область? Минимизировать сухопутную границу Украины. Взять под контроль исторические российские территории, обладающие значительным экономическим и промышленным потенциалом.25 комментариев
Сын экс-премьера Бангладеш назвал условие возвращения его матери в страну
Сын экс-премьера Бангладеш заявил, что она вернется в страну после объявления о выборах
Бывший премьер Бангладеш Шейх Хасина находится в Индии, она вернется в страну, когда переходное правительство назначит выборы, заявил ее сын Саджиб Вазед, проживающий в США, сообщает Times of India.
Он подтвердил, что его мать находится в Индии. Шейх Хасина намерена вернуться в Бангладеш, когда правительство переходного периода решит объявить о проведении выборов, передает ТАСС
Саджиб Вазед поблагодарил премьера Индии Нарендру Моди «за спасение жизни» его матери.
Напомним, временное правительство Бангладеш возглавил лауреат Нобелевской премии мира Мухаммад Юнус.