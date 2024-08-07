Для жителей российского приграничья запустили чат поддержки в Telegram

Организаторами чата выступают комитет семей воинов Отечества и фонд «Социальная сфера». Чат сопровождается командой федерального проекта «ЗдравКонтроль». Общение анонимное.

Жители Курской, Белгородской, Херсонской, Запорожской областей, ДНР, ЛНР и других приграничных территорий могут получить развернутый комментарий или персональную консультацию по любым тревожным состояниям от команды медицинских психологов проекта, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Вступить в Telegram-чат «КСВО. Разговор с психологом» можно по активной ссылке.

«В текущей ситуации в связи с последними событиями, произошедшими в Курской области, невозможно оставаться в стороне, ведь всегда в любой подобной ситуации людям нужна психологическая поддержка. У нас в чате работает большая команда опытных медицинских психологов, которые могут поддержать, подсказать», – комментирует создатель чата, член Общественной палаты РФ, руководитель федерального проекта «ЗдравКонтроль» Евгений Мартынов.

«Штаб комитета семей воинов Отечества в Курской области сейчас работает на территории региона, федеральный штаб КСВО занимается сбором гуманитарной помощи пострадавшему мирному населению. Также организована профессиональная медицинская психологическая помощь через наши ресурсы. Наша задача сегодня – помогать нашим людям, нашим бойцам, их семьям. И мы делаем это всеми возможными способами», – отметила руководитель комитета семей воинов Отечества Юлия Белехова.