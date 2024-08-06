Путин пообещал решить «затыки» со строительством белорусского порта в Мурманске

Tекст: Валерия Городецкая

«Просто вовремя реагировать, потому что мы тогда переговорим с Александром Григорьевичем [Лукашенко]. В целом экономика Белоруссии в этом заинтересована. У нас ведь тоже бюрократии много. Поэтому надо и с той стороны активизировать. Если надо, то вы мне просто скажите, я вовремя переговорю с Александром Григорьевичем», – сказал Путин в ходе встречи с главой Мурманской области Андреем Чибисом, передает ТАСС.

Чибис в свою очередь заверил, что «пока каких-то серьезных «затыков» нет», и пообещал обратиться к Путину, если они появятся.

Ранее стало известно, что белорусская компания намерена к 2028 году построить в Мурманске большой порт для перевалки грузов из республики.