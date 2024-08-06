Сейчас очень модно говорить о деколонизации. Причем в тех смыслах, которые не имеют ничего общего с тем, что вкладывалось в него изначально. То призывают деколонизировать Россию, то посмертно обвиняют СССР в колониальной эксплуатации. Давайте разберемся, откуда растут ноги у этих идей.0 комментариев
В Подмосковье предложили изменить правила перевода земли под застройку
Власти Московской области предложили реформировать правила перевода сельскохозяйственных земель под дома и дачи, в частности, десятикратно повысить стоимость смены разрешенного использования земель.
С соответствующей инициативой выступило Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области, передает РБК со ссылкой на близкий к подмосковным властям источник.
Реформа предусматривает увеличение платежа за смену разрешенного использования с 10% до 100% от разницы кадастровых стоимостей участка. Также предлагается установить минимальный размер участков земель под сельское хозяйство, чтобы исключить их дробление для последующей продажи под жилье.
Кроме того, подмосковный Минсельхоз предлагает установить внесение платы в момент изменения зонирования участка, а не вида его разрешенного использования.
Собеседник издания называет целью реформы снижение привлекательности спекуляций с сельскохозяйственными землями.