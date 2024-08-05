Несмотря на ритуальную частоту употреблений выражения «порядок, основанный на правилах» и почти религиозный восторг, с которым эту формулу произносят, смысл ее не очевиден. О каком порядке идет речь? Откуда берутся правила?10 комментариев
Иран через главу МИД Венгрии предупредил Израиль о готовящейся атаке
Иран принял решение атаковать Израиль и передал соответствующее сообщение через министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто, сообщает газета The Jerusalem Post.
Согласно информации издания, Сийярто связался с главой МИД Израиля Исраэлем Кацем и пояснил, что получил эту информацию в разговоре с исполняющим обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани, передает ТАСС.
«Иран уведомил нас о своих намерениях атаковать Израиль», – заявил в этом контексте Кац.
В МИД Ирана ранее заявили, что власти страны не заинтересованы в эскалации конфликта в регионе, но считают необходимым ответить на убийство лидера палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании.