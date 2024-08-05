Иран через главу МИД Венгрии предупредил Израиль о готовящейся атаке

Tекст: Кристина Цыцура

Согласно информации издания, Сийярто связался с главой МИД Израиля Исраэлем Кацем и пояснил, что получил эту информацию в разговоре с исполняющим обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани, передает ТАСС.

«Иран уведомил нас о своих намерениях атаковать Израиль», – заявил в этом контексте Кац.

В МИД Ирана ранее заявили, что власти страны не заинтересованы в эскалации конфликта в регионе, но считают необходимым ответить на убийство лидера палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании.