Несмотря на ритуальную частоту употреблений выражения «порядок, основанный на правилах» и почти религиозный восторг, с которым эту формулу произносят, смысл ее не очевиден. О каком порядке идет речь? Откуда берутся правила?7 комментариев
Иран призвал авиакомпании избегать воздушного пространства страны
The Wall Street Journal: Иран призвал авиакомпании избегать в ближайшие дни своего воздушного пространства
Иран призвал авиакомпании и авиационные власти избегать воздушное пространство страны на фоне продолжающихся угроз со стороны официальных лиц атаковать Израиль, сообщило The Wall Street Journal.
Уведомления были разосланы после того, как госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил министрам иностранных дел стран G7 о том, что Иран может атаковать Израиль в ближайшие пару дней, передают «Известия»
О том, какой именно удар готовит Иран, Блинкен не сказал. При этом госсекретарь подчеркнул, что отношения Вашингтона и Тегерана серьезно пострадают в случае мощной атаки на Израиль.
Ранее официальный представитель МИД Ирана Насер Канани заявил, что Иран не хочет эскалации, но считает необходимым наказать Израиль за убийство лидера палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании.