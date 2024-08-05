Иран призвал авиакомпании избегать воздушного пространства страны

The Wall Street Journal: Иран призвал авиакомпании избегать в ближайшие дни своего воздушного пространства

Tекст: Елизавета Шишкова

Уведомления были разосланы после того, как госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил министрам иностранных дел стран G7 о том, что Иран может атаковать Израиль в ближайшие пару дней, передают «Известия»



О том, какой именно удар готовит Иран, Блинкен не сказал. При этом госсекретарь подчеркнул, что отношения Вашингтона и Тегерана серьезно пострадают в случае мощной атаки на Израиль.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Насер Канани заявил, что Иран не хочет эскалации, но считает необходимым наказать Израиль за убийство лидера палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании.