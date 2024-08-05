Израиль допустил нанесение превентивного удара по Ирану

TI: Израиль рассматривает возможность нанести превентивный удар по Ирану

Tекст: Вера Басилая

Издание пишет, что накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел совещание с руководством армии и спецслужб, на которой обсуждались, в том числе, превентивные действия. Предполагается, что они будут возможны, если разведка подтвердит намерение Ирана ударить по Израилю, передает ТАСС.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил главам МИД стран G7, что атака Ирана и «Хезболлы» на Израиль может начаться уже в понедельник.

Ранее NBC сообщил, что Израиль готовится к возможной многодневной атаке Ирана и «Хезболлы» из-за убийства Хании и Шукра.

Иран отказался смягчить свою реакцию на убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, несмотря на призывы США и арабских стран.

Ливанское движение «Хезболла» продемонстрировало ракетную систему залпового огня повышенной дальности и подземный тоннель для безопасного перемещения установок.