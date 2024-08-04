Гражданская жизнь предполагает свободу. В армии свобода отсутствует. Но когда понимаешь, что от тебя зависит жизнь твоя и твоего товарища, приходит осознание собственной ответственности и важности контроля за своей жизнью – начиная от мелочей вроде того, насколько хорошо ты сегодня проверил укладку.13 комментариев
ВСУ впервые показали видео пуска Storm Shadow с Су-24
ВСУ впервые показали кадры пуска ракет Storm Shadow с Су-24М
Воздушные силы ВСУ впервые показали запуск крылатых ракет Storm Shadow/Scalp советским бомбардировщиком Су-24М.
Как пишет «Газета.ру» со ссылкой на Telegram-канал «Военный обозреватель», ракеты Storm Shadow применяются ВСУ более года, но публично их пуски были показаны впервые. На видео две ракеты отделяются от корпуса бомбардировщика и начинают планирование.
Ранее российские эксперты изъяли элементы системы управления ракет Storm Shadow.