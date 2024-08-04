Кадыров рассказал о растущем недовольстве в рядах ВСУ

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, в списке пленных оказался интересный гражданин Украины по национальности венгр Василий Севке, служивший в 5-й штурмовой бригады ВСУ. Кадыров добавил, что захватили бойцы отряда «Шустрого» спецназа «Ахмат» совместно с 4-й бригадой 3-й общевойсковой армии ВС России, передает ТАСС.

Глава Чечни добавил, большинство из взятых в плен были принудительно мобилизованы и предпочитают сдаваться из-за «невыполнимых задач», которые перед ними ставит их руководство.

Кадыров отметил также, что тот факт, что в рядах ВСУ находятся иностранцы, говорит о критической нехватке живой силы и очень много военных ВСУ добровольно сдаются в плен, что свидетельствует о растущем недовольстве среди украинских военных и осознании того, что только так они смогут спастись.

Ранее один из пленных военнослужащих ВСУ Виталий Поплавский сообщил, что колумбийские наемники бросили на позициях украинских военнослужащих, которые находились там десять дней без еды и воды после чего попали в плен.