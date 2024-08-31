Россиянин Чуркин завоевал золото Паралимпиады в метании клаба

Tекст: Антон Антонов

Россиянин победил с результатом 40,33 м. Второе место занял грек Афанасиос Константинидис (38,65), третье – алжирец Ахмед Мехидеб (38,61), передает РИА «Новости».

Соревнования проходили в категории F32 – для спортсменов с сильной степенью нарушения движения и координации в туловище и ногах, а также с поражением рук и кистей, передает ТАСС.

Кроме того, россиянин Алиасхаб Рамазанов завоевал серебряную медаль турнира по тхэквондо на Паралимпиаде, россиянка Ирина Вертинская – бронзовую медаль в толкании ядра, Владимир Даниленко – серебряную медаль в плавании на дистанции 50 м на спине, Виктория Ищиулова – серебряную медаль в плавании на дистанции 100 м на спине.

Напомним, россиянка Валерия Шабалина победила в плавании на дистанции 200 м вольным стилем, а легкоатлет Александр Яремчук одержал победу в финальном забеге среди спортсменов с низким ростом, протезом конечности на 1,5 тыс. метров. Накануне золото получил пловец Андрей Калина на дистанции 100 м брассом.