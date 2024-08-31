Иноагенты радуются оккупации Курской области и готовы порулить там. Если, конечно, Зеленский разрешит. Ведь гитлеровцы в своё время разрешили предателям поруководить «Локотской республикой». Для тех предателей это закончилось расстрелами, нынешние рассчитывают на безнаказанность, а зря.13 комментариев
Россиянин Чуркин завоевал золото Паралимпиады в метании клаба
В соревнованиях по метанию клаба (булавы) золотую медаль Паралимпийских игр в Париже получил российский спортсмен Алексей Чуркин, сообщают информационные агентства.
Россиянин победил с результатом 40,33 м. Второе место занял грек Афанасиос Константинидис (38,65), третье – алжирец Ахмед Мехидеб (38,61), передает РИА «Новости».
Соревнования проходили в категории F32 – для спортсменов с сильной степенью нарушения движения и координации в туловище и ногах, а также с поражением рук и кистей, передает ТАСС.
Кроме того, россиянин Алиасхаб Рамазанов завоевал серебряную медаль турнира по тхэквондо на Паралимпиаде, россиянка Ирина Вертинская – бронзовую медаль в толкании ядра, Владимир Даниленко – серебряную медаль в плавании на дистанции 50 м на спине, Виктория Ищиулова – серебряную медаль в плавании на дистанции 100 м на спине.
Напомним, россиянка Валерия Шабалина победила в плавании на дистанции 200 м вольным стилем, а легкоатлет Александр Яремчук одержал победу в финальном забеге среди спортсменов с низким ростом, протезом конечности на 1,5 тыс. метров. Накануне золото получил пловец Андрей Калина на дистанции 100 м брассом.