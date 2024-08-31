Иноагенты радуются оккупации Курской области и готовы порулить там. Если, конечно, Зеленский разрешит. Ведь гитлеровцы в своё время разрешили предателям поруководить «Локотской республикой». Для тех предателей это закончилось расстрелами, нынешние рассчитывают на безнаказанность, а зря.9 комментариев
Россиянка Шабалина выиграла золото Паралимпиады в заплыве на 200 метров
Россиянка Валерия Шабалина победила в плавании на дистанции 200 м вольным стилем на Паралимпиаде в Париже.
Соревнования проходили в категории S8 (для пловцов с низкой степенью нарушения координации и умеренно нарушенными движениями в ногах), отмечает ТАСС.
29-летняя Шабалина показала результат в 2 мин. 5,10 секунды. За ней пришли британки Поппи Маскилл (2.07,16) и Луиз Фиддс (2.07,91).
Отметим, что ранее россиянка выиграла «бронзу» в заплыве на 100 м баттерфляем.
Шабалина является трехкратной чемпионкой Паралимпиады в Токио, также она завоевала «серебро» токийских Игр.
Ранее в субботу российский легкоатлет Александр Яремчук победил в финальном забеге среди спортсменов с низким ростом, протезом конечности на 1,5 тыс. метров на Паралимпийских играх.
На Паралимпиаде выступают 88 российских спортсменов, им разрешено выступать только в нейтральном статусе, медали не будут учитываться в общем зачете.