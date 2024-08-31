Иноагенты радуются оккупации Курской области и готовы порулить там. Если, конечно, Зеленский разрешит. Ведь гитлеровцы в своё время разрешили предателям поруководить «Локотской республикой». Для тех предателей это закончилось расстрелами, нынешние рассчитывают на безнаказанность, а зря.13 комментариев
ЧВК заявила, что подозреваемый в убийстве Бучин не был «вагнеровцем»
Группа «Вагнер» опровергла сообщения о членстве подозреваемого в убийстве женщины и ребенка в Пермском крае Бучина в ЧВК
Сообщения СМИ о том, что у Артема Бучина, подозреваемого в убийстве женщины и ребенка в Пермском крае, был контракт с группой «Вагнер», не со ответствуют действительности, заявили в ЧВК.
Как пишут «Аргументы и факты» со ссылкой на канал «Разгрузка Вагнера», в ЧВК назвали сообщения о связи Бучина с компанией ложными. «Набор заключенных для участия в спецоперации был остановлен компанией задолго до того, как Артем Бучин мог подписать контракт», – заявили в ЧВК.
В СМИ и соцсетях сообщалось, что Бучина подозревают убийстве семилетней девочки и ее 27-летней матери. Предполагается, что Бучин и женщина встречались, а накануне убийства в квартире жертвы был скандал из-за ревности.
Прежде Бучин был несколько раз судим, передает РБК.
В июне Оренбургский областной суд отказался изменить приговор участнику СВО из Орска Руслану Магдиеву, совершившему после помилования и участия в группе «Вагнер» новое убийство.
В 2023 году в Орске Магдиев во время распития спиртного повздорил с другим посетителем кафе и избил его, в результате чего его оппонент скончался. Октябрьский районный суд Орска приговорил Магдиев к семи годам колонии строгого режима.