ЧВК заявила, что подозреваемый в убийстве Бучин не был «вагнеровцем»

Группа «Вагнер» опровергла сообщения о членстве подозреваемого в убийстве женщины и ребенка в Пермском крае Бучина в ЧВК

Tекст: Антон Антонов

Как пишут «Аргументы и факты» со ссылкой на канал «Разгрузка Вагнера», в ЧВК назвали сообщения о связи Бучина с компанией ложными. «Набор заключенных для участия в спецоперации был остановлен компанией задолго до того, как Артем Бучин мог подписать контракт», – заявили в ЧВК.

В СМИ и соцсетях сообщалось, что Бучина подозревают убийстве семилетней девочки и ее 27-летней матери. Предполагается, что Бучин и женщина встречались, а накануне убийства в квартире жертвы был скандал из-за ревности.

Прежде Бучин был несколько раз судим, передает РБК.

В июне Оренбургский областной суд отказался изменить приговор участнику СВО из Орска Руслану Магдиеву, совершившему после помилования и участия в группе «Вагнер» новое убийство.

В 2023 году в Орске Магдиев во время распития спиртного повздорил с другим посетителем кафе и избил его, в результате чего его оппонент скончался. Октябрьский районный суд Орска приговорил Магдиев к семи годам колонии строгого режима.