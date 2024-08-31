Иноагенты радуются оккупации Курской области и готовы порулить там. Если, конечно, Зеленский разрешит. Ведь гитлеровцы в своё время разрешили предателям поруководить «Локотской республикой». Для тех предателей это закончилось расстрелами, нынешние рассчитывают на безнаказанность, а зря.9 комментариев
Дроны ВСУ атаковали четыре села в Белгородской области
Беспилотники ВСУ атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области, в результате обстрела пострадала женщина, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
В селе Толоконное дрон-камикадзе атаковал легковой автомобиль, в результате нападения местная жительница получила осколочное ранение спины, написал глава региона в Telegram-канале.
В селе Отрадное из-за атаки беспилотника сгорел припаркованный автомобиль, а в селе Устинка – пробита кровля в жилом доме.
Также, по словам Гладкова, в селе Дунайка Грайворонского городского округа из-за взрыва дрона оказались выбиты окна в жилом доме.
Ранее российские военные уничтожили в Курской области опорный пункт ВСУ.