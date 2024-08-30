Путин заслушал доклад врио главы Хабаровского края Демешина

Tекст: Алексей Дегтярев

На встрече врио главы региона доложил президенту о социально-экономическом развитии края, сообщается в Telegram-канале Кремля.

Отмечается, что Демешин отдельно отметил систему обратной связи с населением. Врио губернатора пояснил, что главной задачей на новом для себя посту видит развитие Хабаровского края, регион должен стать центром развития востока России, промышленным и экономическим центром.

По его словам, все жители Хабаровского края работают на победу России в специальной военной операции, предприятия продолжают выпуск боевых самолетов, кораблей, боеприпасов.

«Особая забота и помощь – военнослужащим, добровольцам и членам их семей, тех людей, которые у нас воюют в зоне СВО. В крае развернуто 35 мер поддержки. И что нас наглядно радует: наши люди, хабаровчане, сами очень много и очень инициативно помогают тем, кто воюет, причем не только членам их семей, но и вообще заботятся о том, что происходит на западных рубежах нашей страны», – подчеркнул Демешин.

В Хабаровском крае планируют создать реабилитационный центр «Уссури» на 540 мест, а в самом Хабаровске появилась идея о создании специализированного центра для адаптивных видов спорта. Это востребовано у вернувшихся из зоны СВО военнослужащих, они хотят заниматься спортом и адаптироваться к мирной жизни? заявил врио губернатора.

Также Демешин отметил, что особое внимание уделяется подшефным территориям – городу Дебальцево в ДНР. Там восстанавливаются социальные и культурные объекты, а также инфраструктура.

Ранее сообщалось, что глава государства в пятницу заслушает доклады от врио губернаторов Хабаровского края, Вологодской и Самарской областей.