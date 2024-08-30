В советское время люди ехали на Сахалин за длинным рублем, а интеллигенция – еще и за относительной свободой, характерной для региона, дальше которого не сошлют. Сегодня, несмотря на преобладание автомобилей с правым рулем, ментальной «праворульностью» сахалинцы не страдают.9 комментариев
Над Брянской областью уничтожено еще три беспилотника ВСУ
Богомаз: ПВО уничтожила еще три украинских БПЛА уничтожены над Брянской областью
Российскими силами противовоздушной обороны (ПВО) над Брянской областью уничтожены еще три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщил глава региона Александр Богомаз.
Как следует из сообщения Богомаза в его Telegram-канале, была пресечена попытка совершить террористическую атаку с применением БПЛА по Брянской области. ПВО Минобороны России сбили еще три БПЛА самолетного типа, пострадавших и разрушений нет.
Ранее богомаз сообщил, что российская ПВО уничтожила за час восемь дронов ВСУ.