Гражданская жизнь предполагает свободу. В армии свобода отсутствует. Но когда понимаешь, что от тебя зависит жизнь твоя и твоего товарища, приходит осознание собственной ответственности и важности контроля за своей жизнью – начиная от мелочей вроде того, насколько хорошо ты сегодня проверил укладку.8 комментариев
В Британии заявили о «крупном сражении» после падения Часова Яра и Константиновки
Меркурис: После освобождения русскими Часова Яра и Константиновки начнется быстрое продвижения ВС России
После падения Покровска (украинское название Красноармейска) Часова Яра и Константиновки начнется новый этап украинского конфликта, будет крупное сражение, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
Меркурис уверен, что вскоре на Украине «грядет крупное сражение» в случае падения Покровска, Часова Яра российские войска займут город Константиновка с населением 70 тыс. человек, передает РИА «Новости».
По словам аналитика, темп ускорится, Россия быстро займет все больше территорий, и украинцы не смогут остановить продвижение российских войск, весь характер военных действий изменится.
Напомним, российские войска заняли почти половину района высоток в центре Волчанска.