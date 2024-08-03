Гражданская жизнь предполагает свободу. В армии свобода отсутствует. Но когда понимаешь, что от тебя зависит жизнь твоя и твоего товарища, приходит осознание собственной ответственности и важности контроля за своей жизнью – начиная от мелочей вроде того, насколько хорошо ты сегодня проверил укладку.6 комментариев
Депутат Рады назвал Украину страной «неизвестных улиц и потерянных смыслов»
Депутат Верховной рады Максим Бужанский назвал Украину страной неизвестных улиц и возмутился решением властей Одесской области переименовать улицы Бабеля, Ильфа и Петрова, следует из поста депутата в соцсети.
Депутат возмутился также массовым переименованием улиц, носившим имена героев ВОВ, высказался о «неблагодарности, не дающей сделать шаг назад, к здравому смыслу», передает ТАСС.
Бужанский отметил, что у украинских городов «вырвали наше детство».
«Давно все поняли все, заметили, что смысла в этом нет никакого, что топчут свое, родное, личное, с хрустом втаптывают в асфальт битое стекло всего, что было личным», – написал он в своем Telegram-канале.
По его словам, построившая ДнепроГЭС «страна-гигант» вдруг обнаружила, что никто не управляет ничем и ни за что не в ответе».
Ранее глава администрации Одесской области Олег Кипер подписал распоряжение о переименовании 84 одесских улиц и проспектов.
Газета ВЗГЛЯД писала о попытках мэра Одессы Геннадия Труханова отстоять названия улиц, носящих имена советских и российских деятелей.