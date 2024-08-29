В советское время люди ехали на Сахалин за длинным рублем, а интеллигенция – еще и за относительной свободой, характерной для региона, дальше которого не сошлют. Сегодня, несмотря на преобладание автомобилей с правым рулем на улицах Южно-Сахалинска, ментальной «праворульностью» сахалинцы не страдают.8 комментариев
Reuters: Макрон и МИД Франции не были предупреждены об аресте Дурова
Президент Франции Эммануэль Макрон и МИД республики не были предупреждены об аресте основателя Telegram Павла Дурова, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в парижской прокуратуре.
Дурова также не проинформировали об ордере на арест, который ожидал его во Франции, передает РИА «Новости».
Основатель Telegram был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах.
Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой – ему может грозить до 10 лет тюрьмы. Официальные обвинения ему еще не предъявлены.