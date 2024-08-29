Reuters: Макрон и МИД Франции не были предупреждены об аресте Дурова

Tекст: Денис Тельманов

Дурова также не проинформировали об ордере на арест, который ожидал его во Франции, передает РИА «Новости».



Основатель Telegram был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах.

Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой – ему может грозить до 10 лет тюрьмы. Официальные обвинения ему еще не предъявлены.

