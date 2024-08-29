В советское время люди ехали на Сахалин за длинным рублем, а интеллигенция – еще и за относительной свободой, характерной для региона, дальше которого не сошлют. Сегодня, несмотря на преобладание автомобилей с правым рулем на улицах Южно-Сахалинска, ментальной «праворульностью» сахалинцы не страдают.6 комментариев
Мишустин поручил кабмину расширить поддержку приграничных районов
Мишустин поручил кабмину расширить поддержку приграничных с Украиной районов
Правительство России, в соответствии с поручениями президента, увеличивает поддержку приграничных с Украиной регионов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Он рассказал о компенсациях для тех, кто вынужден был покинуть свои дома, передает ТАСС.
«Мы расширяем поддержку приграничных районов. Для Курской области выделено дополнительно 15 млрд рублей, большая часть из которых будет направлена на покупку жилья для граждан, потерявших свои дома, а также для тех, кто временно не может проживать в своих квартирах», – заявил Мишустин.
Премьер-министр поручил правительству как можно быстрее выполнить указания президента Владимира Путина по оказанию помощи приграничным регионам.
«Коллеги, крайне важно в кратчайшие сроки исполнить указания главы государства», – отметил Мишустин, обращаясь к членам правительства.
Он также напомнил о необходимости помощи малому и среднему бизнесу в этих регионах, налаживания сотовой связи и доступа к интернету, а также о распределении детей в безопасные учебные заведения и подготовке территорий к отопительному сезону.