Еще есть люди, которые пытаются быть «нейтральными». Когда сейчас, вот прямо сейчас, на дорогах Курской области издеваются над нашими стариками. Бьют по школам и торговым центрам Донецка. Находится полно людей, которые говорят об этом – «политика».2 комментария
В Грузии предложили признать православие государственной религией
Власти Грузии предложили объявить православие государственной религией, сообщил официальный представитель ГПЦ Андриа Джагмаидзе в среду, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Как сообщает Общественное ТВ Грузии – «Первый канал», представитель ГПЦ заявил о «предложении со стороны властей», но отметил, что «формулировка уточняется». По его словам, это предложение можно рассматривать в контексте «твердой линии властей на защиту национальных ценностей и традиций».
Джагмаидзе считает, что таким образом власти хотят «еще больше укрепить роль и статус ГПЦ». Консультации продолжаются, сказал он.
ГПЦ считается по всем опросам самым авторитетным институтом в Грузии.