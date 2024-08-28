В Грузии предложили признать православие государственной религией

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Как сообщает Общественное ТВ Грузии – «Первый канал», представитель ГПЦ заявил о «предложении со стороны властей», но отметил, что «формулировка уточняется». По его словам, это предложение можно рассматривать в контексте «твердой линии властей на защиту национальных ценностей и традиций».

Джагмаидзе считает, что таким образом власти хотят «еще больше укрепить роль и статус ГПЦ». Консультации продолжаются, сказал он.

ГПЦ считается по всем опросам самым авторитетным институтом в Грузии.