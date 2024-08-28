Налицо радикальный разворот в риторике президента Украины. Все лето Зеленский демонстративно показывал, что смягчает переговорные позиции со своей стороны. Теперь же Зеленский «сжигает мосты» и отвергает переговоры как таковые.2 комментария
Песков: Планы «победы» Киева не помешают России достичь целей СВО
Планы киевского режима о «победе над Россией» не помешают российской стороне продолжать спецоперацию, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Заявления о «планах» Киев делает регулярно, в Кремле отдают себе отчет «в сущности этого киевского режима», сказал Песков, передает ТАСС.
Он добавил, что СВО продолжается, Россия достигнет всех поставленных целей.
Также представитель Кремля отметил, что пока нет предпосылок для переговоров с украинской стороной.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский, говоря о вторжении ВСУ в Курской области, заявил, что оно стало частью «плана победы». Также он высказался против плана мирного урегулирования, разработанного Китаем и поддержанного Бразилией.