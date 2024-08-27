Зачем же украинские власти в разгар конфликта стреляют себе в ногу, запрещая УПЦ? Иногда стоит переформулировать вопрос – не «зачем», а «почему». За человеческими поступками могут стоять не обдуманные цели, а иррациональные коллективные порывы.2 комментария
ФСИН решила поощрить осужденных ИК-19, помогавших взятым в заложники сотрудникам
ФСИН решила поощрить осужденных ИК-19, оказавших помощь взятым в заложники сотрудникам
ФСИН России поощрит осужденных колонии ИК-19 в Волгоградской области, оказавших помощь сотрудникам во время захвата заложников, сообщает пресс-служба ведомства.
Как говорится в сообщении, руководство ФСИН решило поощрить осужденных ИК-19, помогавшим сотрудникам и осужденным, взятым в заложнии, а также заключенных, которые не поддались на провокации террористов, соблюдая установленные правила и дисциплину, передает ТАСС.
Начальнику УФСИН по Волгоградской области поручили довести информацию до осужденных и до 1 сентября решить вопрос о поощрении и представить соответствующие предложения во ФСИН России о поощрении их правами вышестоящего начальника.
Ранее глава региона Андрей Бочаров сообщил, что семьи погибших сотрудников управления ФСИН по Волгоградской области получат материальную помощь в размере 1 млн рублей.
Напомним, при захвате осужденными заложников в ИК-19 в городе Суровикино в Волгоградской области погибли четыре человека.