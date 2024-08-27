ФСИН решила поощрить осужденных ИК-19, помогавших взятым в заложники сотрудникам

ФСИН решила поощрить осужденных ИК-19, оказавших помощь взятым в заложники сотрудникам

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в сообщении, руководство ФСИН решило поощрить осужденных ИК-19, помогавшим сотрудникам и осужденным, взятым в заложнии, а также заключенных, которые не поддались на провокации террористов, соблюдая установленные правила и дисциплину, передает ТАСС.

Начальнику УФСИН по Волгоградской области поручили довести информацию до осужденных и до 1 сентября решить вопрос о поощрении и представить соответствующие предложения во ФСИН России о поощрении их правами вышестоящего начальника.

Ранее глава региона Андрей Бочаров сообщил, что семьи погибших сотрудников управления ФСИН по Волгоградской области получат материальную помощь в размере 1 млн рублей.

Напомним, при захвате осужденными заложников в ИК-19 в городе Суровикино в Волгоградской области погибли четыре человека.