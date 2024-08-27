Французские следователи отпустили телохранителя и ассистентку Дурова

Телохранителя и ассистентку Дурова отпустили после допроса во Франции

Tекст: Антон Антонов

Как сообщил источник Figaro телохранитель и ассистентка «постоянно сопровождали» Дурова, пишет «Коммерсант».

Напомним, СМИ сообщали, что с Дуровым в Париж, предположительно, прилетели его охранник и криптокоуч Юлия Вавилова. Родственники девушки сообщали, что она разговаривала с матерью за два дня до ареста Дурова, после его ареста перестала выходить на связь.

Вавиловой 24 года, до переезда в Дубай она жила в Москве в районе Чертаново, где снималась в фотосессиях для магазина одежды своей мамы. В Дубае вела соцсети на английском языке. Называет себя стримером, геймером, криптоинвестором.

В субботу Дуров был задержан в парижском аэропорту Ле-Бурже. Прокуратура Парижа предъявила Дурову обвинение в 12 преступлениях.

