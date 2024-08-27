Глобального мира не получилось даже в Сети – просто потому, что Сеть – это не отдельная сущность, а виртуальная проекция все того же мира с его враждебностью всех ко всем, подлостью, жадностью и агрессией. Поэтому взаимоотношения государств с интернет-платформами будут только ужесточаться.10 комментариев
Французские следователи отпустили телохранителя и ассистентку Дурова
Телохранителя и ассистентку Дурова отпустили после допроса во Франции
Во Франции допросили телохранителя и ассистентку основателя Telegram Павла Дурова, позднее их отпустили, сообщила Le Figaro.
Как сообщил источник Figaro телохранитель и ассистентка «постоянно сопровождали» Дурова, пишет «Коммерсант».
Напомним, СМИ сообщали, что с Дуровым в Париж, предположительно, прилетели его охранник и криптокоуч Юлия Вавилова. Родственники девушки сообщали, что она разговаривала с матерью за два дня до ареста Дурова, после его ареста перестала выходить на связь.
Вавиловой 24 года, до переезда в Дубай она жила в Москве в районе Чертаново, где снималась в фотосессиях для магазина одежды своей мамы. В Дубае вела соцсети на английском языке. Называет себя стримером, геймером, криптоинвестором.
В субботу Дуров был задержан в парижском аэропорту Ле-Бурже. Прокуратура Парижа предъявила Дурову обвинение в 12 преступлениях.