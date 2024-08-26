Донецкий характер особенно ярко проявляется, когда наших людей заставляют прогибаться и принимать чужую волю и чужие ценности. А донецкий характер во многом базируется на шахтерском быте: людям, у которых нет «стержня», в шахте делать нечего.2 комментария
Стали известны подробности о пропавшей спутнице Дурова
Shot: Пропавшая спутница Дурова Вавилова переехала в Дубай из Москвы
Возможная спутница основателя Telegram Павла Дурова, криптокоуч Юлия Вавилова, пропавшая после его задержания во Франции, переехала из Москвы в Дубай два года назад, сообщили СМИ.
Вавиловой 24 года, она до переезда в Дубай жила в Москве в районе Чертаново, где снималась в фотосессиях для магазина одежды своей мамы, передает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канале Shot.
В 2022 году криптокоуч переехала в Дубай, откуда вела свои соцсети на английском языке. Вавилова называет себя стримером, геймером, криптоинвестором.
Судя по фотографиям и постам в соцсетях, Вавилова недавно посещала Казахстан и Кыргызстан, в те же дни, что и Павел Дуров, но совместных снимков с бизнесменом у девушки нет.
Ранее Вавилова, которая, предположительно, сопровождала основателя Telegram Павла Дурова во Франции, перестала выходить на связь после его ареста.
Напомним, Дуров был задержан в субботу вечером в Париже, куда он прибыл, несмотря на то, что был в розыске в этой стране.
Газета ВЗГЛЯД писала о причинах задержания Дурова во Франции.