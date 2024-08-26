Глобального мира не получилось даже в Сети – просто потому, что Сеть – это не отдельная сущность, а виртуальная проекция все того же мира с его враждебностью всех ко всем, подлостью, жадностью и агрессией. Поэтому взаимоотношения государств с интернет-платформами будут только ужесточаться.10 комментариев
Спецпрокурор потребовал продолжить дело против Трампа в суде США
Спецпрокурор Смит обжаловал закрытие в суде Флориды дела против Трампа
Спецпрокурор Джек Смит обжаловал решение федерального суда Южного округа штата Флорида о закрытии дела против экс-президента США Дональда Трампа, которое касается ненадлежащего обращения с секретными документами, следует из апелляции.
Смит считает, что суд «должен отменить решение о прекращении дела». По его мнению, необходимо «продолжить рассмотрение». Смит отверг заявления о том, что при его назначении спецпрокурором были допущены нарушения, передает РИА «Новости».
Напомним, суд во Флориде отклонил обвинения по делу против Трампа, решив, что назначение Смита нарушает «положение о назначениях Конституции США».