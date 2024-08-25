Донецкий характер особенно ярко проявляется, когда наших людей заставляют прогибаться и принимать чужую волю и чужие ценности. А донецкий характер во многом базируется на шахтерском быте: людям, у которых нет «стержня», в шахте делать нечего.2 комментария
В Telegram прокомментировали задержание Дурова во Франции
Команда Telegram назвала абсурдом обвинения в адрес владельца в «злоупотреблениях на платформе»
Абсурдно утверждать, что платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребление ею, Telegram соблюдает законы ЕС, в том числе закон о цифровых услугах, следует из заявления команды Telegram.
В заявлении компании говорится, что команда соцсети ждет скорейшего разрешения ситуации с задержанием генерального директора Telegram Павла Дурова. В Telegram подчеркнули, что владельцу сети нечего скрывать, платформа соблюдает законы ЕС, модерация соответствует отраслевым стандартам и постоянно совершенствуется, передает РИА «Новости».
Команда платформы считает абсурдным обвинения в адрес владельца платформы за злоупотребления ею.
Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян предупредила пользователей мессенджера Telegram о необходимости удалить все конфиденциальные сообщения, заявив, что основатель платформы Павел Дуров может быть вынужден передать ключи шифрования властям.
Напомним, Дуров был задержан в субботу вечером в Париже, куда он прибыл, несмотря на то, что был в розыске в этой стране, «из чувства безнаказанности».