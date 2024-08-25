В Telegram прокомментировали задержание Дурова во Франции

Команда Telegram назвала абсурдом обвинения в адрес владельца в «злоупотреблениях на платформе»

Tекст: Вера Басилая

В заявлении компании говорится, что команда соцсети ждет скорейшего разрешения ситуации с задержанием генерального директора Telegram Павла Дурова. В Telegram подчеркнули, что владельцу сети нечего скрывать, платформа соблюдает законы ЕС, модерация соответствует отраслевым стандартам и постоянно совершенствуется, передает РИА «Новости».

Команда платформы считает абсурдным обвинения в адрес владельца платформы за злоупотребления ею.

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян предупредила пользователей мессенджера Telegram о необходимости удалить все конфиденциальные сообщения, заявив, что основатель платформы Павел Дуров может быть вынужден передать ключи шифрования властям.

Напомним, Дуров был задержан в субботу вечером в Париже, куда он прибыл, несмотря на то, что был в розыске в этой стране, «из чувства безнаказанности».