Донецкий характер особенно ярко проявляется, когда наших людей заставляют прогибаться и принимать чужую волю и чужие ценности. А донецкий характер во многом базируется на шахтерском быте: людям, у которых нет «стержня», в шахте делать нечего.0 комментариев
Ганчев рассказал о ситуации на Купянском и Волчанском направлениях
Ганчев: ВС России продолжают давить противника на Купянском и Волчанском направлениях
Российские войска продолжают давить ВСУ на купянском и волчанском направлениях, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
По его словам, ВС России продолжают давить ВСУкак на Купянском, так и на Волчанском направлениях, передает РИА «Новости».
Ранее ВСУ признали напряженной ситуацию на Красноармейском и Купянском направлениях.