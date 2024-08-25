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    Донецкий характер особенно ярко проявляется, когда наших людей заставляют прогибаться и принимать чужую волю и чужие ценности. А донецкий характер во многом базируется на шахтерском быте: людям, у которых нет «стержня», в шахте делать нечего.

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    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Запад всегда использует тех, кого приручает

    Так было, и так будет всегда. Полюбивший Запад отправляется на войну. Равных, мирных, добрососедских, взаимовыгодных отношений у нас с этой цивилизацией не было и не будет. И нам уже сейчас стоит серьезно подумать о том, как донести это знание до следующих поколений.

    16 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский У трагедии православия на Украине есть конкретное имя

    На Украине запретили Украинскую православную церковь. Это беспрецедентный в истории акт, когда в стране, где большинство населения исповедует православие, поставили под запрет каноническую Православную церковь. Но мы помним, с чего – вернее, с кого – всё началось.

    15 комментариев
    25 августа 2024, 12:56 • Новости дня

    Ганчев рассказал о ситуации на Купянском и Волчанском направлениях

    Ганчев: ВС России продолжают давить противника на Купянском и Волчанском направлениях

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска продолжают давить ВСУ на купянском и волчанском направлениях, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

    По его словам, ВС России продолжают давить ВСУкак на Купянском, так и на Волчанском направлениях, передает РИА «Новости».

    Ранее ВСУ признали напряженной ситуацию на Красноармейском и Купянском направлениях.

    24 августа 2024, 19:25 • Новости дня
    Российские истребители нанесли удар по спецназу ВСУ на острове Змеиный

    Tекст: Кристина Цыцура

    Истребители ВКС России ударили по группе украинского спецназа и западных наемников на острове Змеиный в Черном море.

    По информации специализированных ресурсов, под удар попали кадровые военные сил специальных операций НАТО, которые действовали на скоростных катерах с базы в Румынии, сообщает «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Военный обозреватель».

    Ранее Минобороны России сообщило о неудачной попытке ВСУ установить флаг Украины на острове Змеиный, украинский десант был уничтожен. 


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    24 августа 2024, 14:50 • Новости дня
    Зеленский заявил об использовании ВСУ нового оружия

    Зеленский заявил об использовании ВСУ нового оружия ракеты-дрона «Паляниця»

    Зеленский заявил об использовании ВСУ нового оружия
    @ Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил о применении ВСУ в субботу нового вида оружия ракеты-дрона «Паляниця», сообщает украинское издание «Страна».

    По данным издания, украинские военные якобы поднимают ударные коптеры на высоту до 3 тыс. метров и пытаются перехватывать российские «Ланцеты», передает «Газета.Ru».

    Касательно территории применения нового оружия данных нет.

    Напомним, в России создали комплекс «Комбат-антидрон» противодействия FPV-дронам.

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    24 августа 2024, 11:37 • Видео
    Президент Чехии совсем охамел

    Власти в Праге и Варшаве по сути поддержали уничтожение «Северного потока». Президент Чехии Петр Павел даже назвал его «законной целью». Однако главный пострадавший от этого теракта – Германия. Зачем в НАТО так унижают своего союзника?

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    24 августа 2024, 13:40 • Новости дня
    Россия вернула 115 попавших в плен на Курском направлении российских военных

    Минобороны: Россия вернула 115 попавших в плен на Курском направлении российских военных

    Россия вернула 115 попавших в плен на Курском направлении российских военных
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Россия вернула 115 попавших в плен на Курском направлении российских военных, взамен были переданы 115 украинских военнопленных, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что 115 попавших в плен на Курском направлении российских военных обменяны на такое же количество пленных ВСУ.

    В данный момент военные, переданные России, находятся на территории Белоруссии, где им оказывается медицинская и психологическая помощь.

    Отмечается, что освобожденные военнослужащие будут проходить лечение и реабилитацию в медучреждениях Минобороны.

    В ведомстве отметили усилия гуманитарного характера Объединенных Арабских Эмиратов при возвращении военнослужащих России из плена.

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    24 августа 2024, 16:35 • Новости дня
    Российский Ка-52 нанес удар по скоплениям солдат ВСУ в Курской области

    Российский вертолете Ка-52 нанес удар по скоплениям солдат ВСУ в Курской области

    Российский Ка-52 нанес удар по скоплениям солдат ВСУ в Курской области
    @ MOD Russia/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52 ударил по скоплениям бойцов ВСУ и бронированной технике противника в приграничном районе Курской области.

    После удара экипаж вертолета выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета, сообщили в пресс-службе Минобороны России.

    Сообщается об уничтожении личного состава и бронированной техники ВСУ.


    Всего за время атаки украинских сил на российское приграничье противник потерял более 5,5 тыс. человек.

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    24 августа 2024, 17:18 • Новости дня
    В Германии рассказали об отправке командованием ВСУ в бой операторов БПЛА
    В Германии рассказали об отправке командованием ВСУ в бой операторов БПЛА
    @ Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency/GLobal Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Командование ВСУ отправляет в бои украинских операторов беспилотников, сообщил немецкий журналист Юлиан Репке в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    По его словам, командиры бригад ВСУ, вероятно, из-за нехватки солдат в районе Покровска теперь отправляют в окопы операторов дронов, передает РИА «Новости».

    Ранее Минобороны России сообщало, что удалось вернуть 115 российских бойцов, попавших в плен на Курском направлении, взамен Киеву передали 115 украинских военнопленных.


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    25 августа 2024, 11:39 • Новости дня
    Алаудинов рассказал об извинениях Зеленского перед Кадыровым
    Алаудинов рассказал об извинениях Зеленского перед Кадыровым
    @ James McGill/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Владимир Зеленский до начала СВО извинялся перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым «в слезах», рассказал заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС Росссии, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

    Он обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, напомнив, что когда тот очень «сильно испугался и плакал» и отправлял человека для того, чтобы он попросил Рамзана Кадырова простить его и «Квартал 95», это он просил главу Чечни, чтобы он его простил, передает ТАСС.

    По словам Алаудинова, это было в то время, когда Зеленский участвовал в проекте «Квартал 95». Командир спецназа «Ахмат» не уточнил, за что он просил прощения.

    Ранее Алаудинов сообщал, что российские военные не дают подразделениям ВСУ подтянуть свежие силы на Курское направление.

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    24 августа 2024, 14:27 • Новости дня
    За время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 5,5 тыс. человек
    За время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 5,5 тыс. человек
    @ Александр Река/ТАСС

    Ударами авиации, огнем артиллерии за сутки нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 61-й и 115-й механизированных, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии около Апанасовки, Вишневки, Борков, Краснооктябрьского, Кругленького, Михайловки, Любимовки, Малой Локни, Плехово, Снагости и Южного, сообщили в Минобороны.

    Оперативно-тактической авиацией нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области личного состава и военной техники резервов 41-й, 54-й и 61-й механизированных, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 103-й, 106-й, 119-й и 129-й бригад теробороны, 1-й и 17-й бригад нацгвардии поблизости от Атинского, Глухова, Дружбы Журавки, Запселья, Калинова, Новой Слободы, Первомайского, Павловки, Садков, Свессы, Сум, Сыроватки, Чуйковки и Ямполя, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    За минувшие сутки потери ВСУ составили более 360 военнослужащих и 29 единиц бронетехники, в том числе два танка, три машины пехоты, два бронетранспортера, 22 бронемашины, два арторудия, станция РЭБ «Буковель-AD» и РЛС контрбатарейной борьбы.

    В целом за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 5,5 тыс. военнослужащих, 71 танк, 30 машин пехоты, 57 бронетранспортеров, 372 бронемашин, 36 артиллерийских орудий, пять установок ЗРК, 11 пусковых установок РСЗО, в том числе три HIMARS и одну MLRS, семь станций РЭБ, РЛС контрбатарейной борьбы, четыре единицы инженерной техники, в том числе две инженерные машины разграждения и установку разминирования УР-77.

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    24 августа 2024, 13:23 • Новости дня
    Группировка «Север» нанесла поражение ВСУ на Волчанском и Липцовском направлениях
    Группировка «Север» нанесла поражение ВСУ на Волчанском и Липцовском направлениях
    @ @grp_sever

    Подразделения группировки войск «Север» на Волчанском и Липцовском направлениях нанесли поражение формированиям 22-й мотопехотной бригады ВСУ, 36-й бригады морской пехоты, 101-й и 118-й бригад теробороны около Грабовского, Глухова Сумской области, Глубокого и Волчанска Харьковской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Противник потерял до 135 военнослужащих, немецкую машину пехоты Marder, два бронетранспортера БТР-4 «Буцефал, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Между тем подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике 14-й, 44-й механизированных, 77-й аэромобильной бригад ВСУ и 110-й бригады теробороны поблизости от Петропавловки, Кругляковки, Степовой Новоселовки Харьковской области и Торского Донецкой народной республики (ДНР). Отражены шесть контратак штурмовых подразделений 43-й и 63-й механизированных бригад ВСУ, перечислили в оборонном ведомстве.

    Потери противника составили до 520 военнослужащих, американский бронетранспортер М113, две американские 155-мм гаубицы М777, британская 155-мм самоходная артустановка Braveheart, две 122-мм гаубицы Д-30, две британские 105-мм гаубицы L-119 и станция РЭБ «Анклав-Н». Уничтожены четыре полевых склада боеприпасов, отчитались в Минобороны.

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    24 августа 2024, 18:00 • Новости дня
    BI: ВСУ вынуждены самостоятельно усиливать защиту танков Abrams

    Business Insider: ВСУ начали самостоятельно усиливать защиту танков Abrams

    BI: ВСУ вынуждены самостоятельно усиливать защиту танков Abrams
    @ U.S. Army/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Украина самостоятельно усиливает защиту американских танков Abrams, поскольку США поставили их без улучшенной брони.

    «Украина усиливает защиту танков Abrams. <...> Они США поставляют танки без улучшенной брони», – передает РИА «Новости» со ссылкой на статью Business Insider.

    Бывший офицер британской армии Николас Драммонд пояснил изданию, что США отправляют танки без улучшенной брони с обедненным ураном из соображений секретности.

    Также журнал Military Watch сообщал, что Украина за последние полгода утратила около 20 американских танков Abrams M1A1 из 31 поставленного.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о применении ВСУ нового вида оружия ракеты-дрона «Паляниця».

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    24 августа 2024, 14:35 • Новости дня
    ВСУ отступили с позиций на востоке Карловки в ДНР
    ВСУ отступили с позиций на востоке Карловки в ДНР
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские формирования были вынуждены оставить часть своих позиций в восточной части Карловки в ДНР на Красноармейском направлении, сообщают силовые структуры.

    По их данным, ВСУ не выдерживают натиска российских подразделений, были вынуждены отступить, передает ТАСС.

    По информации источников, ВСУ понесли значительные потери и были вынуждены оставить часть своего вооружения и военной техники.

    Накануне сообщалось, что тыловые позиции ВСУ у Карловки попали под огневой контроль ВС России.

    Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщал, что российские подразделения «хорошо закрепились» на Карловском водохранилище, рядом с Карловкой.

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    25 августа 2024, 03:18 • Новости дня
    При ударе ВСУ по поселку в Белгородской области погибли пять человек

    Гладков: ВСУ нанесли удар по поселку Ракитное, погибли пять человек

    Tекст: Вера Басилая

    ВСУ обстреляли среди ночи поселок Ракитное, погибли пять человек, 12 мирных жителей получили ранение, среди них есть трое несовершеннолетних, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    Гладков сообщил в своем Telegram-канале о гибели пяти человек в результате вражеского обстрела поселка Ракитное. По его словам, ранения получили 12 человек, в том числе трое несовершеннолетних. Один мальчик помощь получил на месте, два ребенка доставлены в больницу с осколочными ранениями.

    В тяжелом состоянии находятся четверо раненых взрослых.  После обстрела ВСУ повреждены 10 частных домовладений, четыре легковых автомобиля, поврежден газопровод, из-за чего временно без газа остаются поселок Ракитное, села Борисполье и Новоленинское. Кроме того, есть локальные повреждения на линии электропередачи.

    По данным Минобороны, силы ПВО в ночь на субботу сбили пять беспилотников над Воронежской областью, по одному – над Белгородской и Брянской.

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    25 августа 2024, 06:10 • Новости дня
    Российские войска сорвали перегруппировку ВСУ на каховском направлении

    Tекст: Вера Басилая

    Военнослужащие группировки войск «Днепр» ВС России не допустили перегруппировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на каховском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки «Днепр» Роман Кодрян.

    По его словам, подразделение «Днепр» огнем артиллерии не допускали перегруппировки войск противника, продолжили уничтожение плавсредств ВСУ, стремящихся высадиться на левом берегу Днепра. Были уничтожены

    FPV-дроны, разведывательные и ударные беспилотные летательные аппараты ВСУ, передает ТАСС.

    В Минобороны сообщили, что группировка «Днепр» за сутки нанесла поражение трем бригадам ВСУ.

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    24 августа 2024, 23:03 • Новости дня
    Авиация России нанесла удары по инфраструктурным объектам в Сумах

    Tекст: Вера Басилая

    После авиационных ударов повреждены инфраструктурные объекты в Сумах на Украине, сообщила областная администрация.

    В сообщении в Telegram-канале Сумской областной администрации говорится об авиационном ударе по инфраструктуре города Сумы, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что в городе Сумы в субботу вечером прогремел взрыв.

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    24 августа 2024, 14:20 • Новости дня
    ВС России сорвали попытки атак в Курской области, уничтожив 60 военных ВСУ
    ВС России сорвали попытки атак в Курской области, уничтожив 60 военных ВСУ
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» при поддержке армейской авиации за последние сутки отразили атаки штурмовых групп ВСУ в направлении Борков, Спального, Черкасского Поречного и Малой Локни, сообщили в Минобороны.

    Сорваны попытки атак в направлении Комаровки, Кремяного, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    В итоге противник потерял более 60 человек убитыми и ранеными. В плен сдались десять военнослужащих ВСУ.

    Уничтожены: танк, семь бронемашин и два автомобиля.

    В оборонном ведомстве отметили, что проведение разведывательно-поисковых действий по выявлению и уничтожению в лесных массивах пытавшихся проникнуть вглубь российской территории диверсионных групп противника (ДРГ) продолжается.

    Ранее стало известно об освобождении населенного пункта на Курском направлении.

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    24 августа 2024, 23:33 • Новости дня
    Дотком осудил «не помнящую прошлое» Германию за поддержку Украины

    Ким Дотком осудил «не помнящую прошлое» Германию за поддержку Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Немецкий предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком возмутился якобы лидерству Германии в плане военной поддержки Украины.

    В соцсети X(бывший Twitter, заблокирован в России) Дотком отреагировал на заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о лидерстве ФРГ в поддержке Украины.

    «Какой позор – Германия поддерживает батальоны нацистов и бандеровцев. Неужели прошлое нас ничему не научило?», – цитирует РИА «Новости» Доткома.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва не забудет предательство поставляющей оружие Киеву Германии.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему немецкие политики начали открыто выступать против оказания помощи Украине.

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