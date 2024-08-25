Ганчев рассказал о ситуации на Купянском и Волчанском направлениях

Россия вернула 115 попавших в плен на Курском направлении российских военных

Минобороны: Россия вернула 115 попавших в плен на Курском направлении российских военных

Tекст: Александра Юдина

В Telegram-канале ведомства указано, что 115 попавших в плен на Курском направлении российских военных обменяны на такое же количество пленных ВСУ.

В данный момент военные, переданные России, находятся на территории Белоруссии, где им оказывается медицинская и психологическая помощь.

Отмечается, что освобожденные военнослужащие будут проходить лечение и реабилитацию в медучреждениях Минобороны.

В ведомстве отметили усилия гуманитарного характера Объединенных Арабских Эмиратов при возвращении военнослужащих России из плена.