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Адвокат рассказал о разделе криптовалюты при разводе
Адвокат Андреев рассказал о разделе криптовалюты при разводе
Адвокат Андрей Андреев предупредил, что при разводе один из супругов может пытаться избежать раздела совместных накоплений, выведя в криптовалюту, так что нужно следить за всеми операциями и собирать доказательства.
Юрист заметил, что криптовалюта в России признается имуществом, поэтому наравне с другими активами подлежит разделу при разводе.
«Все совместно нажитое имущество делится между супругами поровну, если иное не оговорено в брачном договоре. Однако появление криптовалюты внесло онекоторые сложности в этот процесс», – цитирует его РИА «Новости».
По словам Андреева, нередки стали случаи, когда разводящиеся супруги начали переводять семейные накопления на криптовалютные кошельки. Ввиду анонимности подобных активов обнаружить переводы бывает непросто.
Столкнувшись с таким случаем, второй супруг должен будет представить доказательства, что переводы были совершены с целью уменьшить размер совместно нажитого имущества, предоставив суду доказательства.
«Важно собрать максимум доказательств… включая выписки из кошельков, транзакции, переписку и другие документы. Нанимайте профессионалов», – посоветовал юрист.
При этом он предупредил о сложностях, с которыми стороны могут столкнуться в ходе судебного разбирательства. В частности, бывает сложно выявить и оценить цифровые активы, установить время их приобретения. Кроме того, суды еще не выработали единых подходов к разделу криптовалютных активов.
Для избежания судебных споров адвокат рекомендовал супругам заблаговременно заключать брачные договоры или пытаться урегулировать вопрос без суда.
Напрмним. 8 августа президент России Владимир Путин подписал закон, легализующий деятельность по добыче криптовалют в стране.