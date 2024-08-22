«Арктик СПГ-2» сдвинул сроки строительства третьей линии завода

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщил источник РБК, решено свести работы в Центре строительства крупнотоннажных морских сооружений до минимально необходимых до начала 2026 года, а затем вернуться к полномасштабной деятельности. Он добавил, что третья линия будет полностью готова и введена в эксплуатацию в 2028 году вместо планировавшегося ранее 2026 года.

Второй источник сообщил, что решено приостановить активную фазу работ по строительству третьей линии «Арктик СПГ-2» и модулей на ЦСКМС до конца 2025 года.

Оба собеседника при этом заявили, что сейчас речи о полной остановке и отказе от третьей линии не идет. По словам источников, высвободившиеся рабочие будут перенаправлены непосредственно на Гыдан (где расположено основное место производства СПГ – месторождение Утреннее), а также судоверфь «Звезда», которая строит танкеры arc7 для «Арктик СПГ-2».

В качестве причин пересмотра сроков строительства третьей линии источники назвали сложности с доступом к необходимому оборудованию и нехватку танкеров усиленного ледового класса arc7, способных обеспечить вывоз СПГ с проекта.

Напомним, в конце июня «Новатэк» отправил по Северному морскому пути первую в 2024 году партию сжиженного природного газа.