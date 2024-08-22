Пропавшую на Маврикии россиянку нашли мертвой

Tекст: Ярослав Митрофанов

В посольстве России на Маврикии сообщили, что подруга Шамигуловой обращалась в дипломатическое представительство 20 августа и рассказала о ее пропаже 17 августа, передает РИА «Новости».

По данным агентства, российский консул оперативно вышел на связь с сотрудниками полиции, подтвердившими факт обращения с заявлением о пропаже Шамигуловой.

«Полицейские отдела расследования преступлений Флик-ан-Флак и Вакоа при поддержке других коллег в среду вечером обнаружили тело россиянки в районе Ля-Мари. Это 29-летняя россиянка Залия Шамигулова. Полицейские организовали поиск после того, как подозреваемый признался, что закопал тело пропавшей в Ля-Мари, нанеся ей несколько ножевых ранений», – сообщает местный портал Lexpress.

Тело россиянки было доставлено в морг для проведения дальнейших следственных действий с целью установления всех обстоятельств произошедшего.

Напомним, в начале года СК возбудил уголовное дело по факту убийства россиянки и ее дочери в Турции.