Российский дипломат назвал цель репортажей западных СМИ из Курской области

Дипломат Мирошник: Киев с помощью западных СМИ пытается скрыть террор в Курской области

Tекст: Анастасия Куликова

«Постановочные репортажи – это информационная операция, которая прорабатывалась Киевом с международными специалистами при планировании атаки ВСУ на Курскую область. С помощью сюжетов они пытаются достичь сразу несколько целей», – считает Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима.

«Прежде всего, противник хочет посеять страх в российском обществе, вызвать недоверие населения к власти, а также спровоцировать смуту. Кроме того, офис Зеленского стремится отвести внимание от своих собственных преступлений», – уточнил он. По словам дипломата, особую озабоченность Москвы вызывает привлечение к этой операции западных медиа.

«Речь идет о представителях СМИ из стран, участвующих в формате «Рамштайн». Эта группа готова всячески оправдывать действия украинских боевиков и создавать им так называемую «дипломатическую крышу», цель которой – защитить их от международных расследований. Они фактически являются соучастниками преступлений Украины, а также участниками информационной и ментальной войны», – акцентировал Мирошник.

На этом фоне аргументы о свободе слова, к которым любит прибегать Запад, не могут быть приняты. «Эти СМИ стали машиной манипуляции», – отметил посол по особым поручениям МИД. Спикер напомнил, что вторжение ВСУ в российский регион сопровождается целым набором постановочных сюжетов. «Каждый из них активно прорабатывался с точки зрения пропагандистского эффекта и оказания давления на сознание россиян и настроения внутри страны», – детализировал Мирошник.

Он обратил внимание на постановку ЦИПСО с участие пленных. Действия украинских боевиков, которые требовали от солдат призывать российских военных «не стрелять по деревням в Суджанском районе» и выражать Украине благодарность за «освобождение», дипломат расценил как насильственные и преступные. «Пленные из числа военных и гражданских находятся под давлением. Их под угрозой насилия и лишения жизни принуждают следовать прописанному сценарию», – возмутился спикер.

При этом международные организации, в том числе ОБСЕ, продолжают хранить молчание. «Мы не видим с их стороны стремления разобраться в происходящих событиях. Тем не менее те, кто использует насилие, а также те, кто распространяет постановки и лживую информацию рано или поздно понесут ответственность», – заключил Мирошник.

Ранее сотрудники Центра информационно-психологических операций Украины (ЦИПСО) привлекли западных журналистов для постановочной съемки с российскими пленными в Сумской областной больнице, пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник. По его словам, целью этой операции является обвинение российских военных в якобы нанесении ударов по собственному населению Курской области и показать западной аудитории настроения жителей курского приграничья.

«В субботу в Сумскую областную больницу привезли российских пленных из числа военных и гражданских. Постановочно распределили по койкам и на камеры иностранных журналистов оказывали помощь. После пленные под запись призывали российских военных не стрелять по деревням в Суджанском районе и по областной больнице в Сумах», – рассказал источник агентства.

Более того, от пленных требовали, чтобы они выражали благодарность за «освобождение», добавил он. По словам собеседника агентства, часть пленных, которых привлекли к постановкам, после съемок из больницы увезли. При этом в самом медучреждении находится большое количество раненых военных ВСУ. «Система здравоохранения области здесь уже не вывозит, много раненых», – заявил источник.

На этом фоне появились сообщения о том, что журналисты издания The Washington Post посещали Суджу в сопровождении ВСУ. «О'Грейди, Бурьянова и фотограф Эд Рам отправились на удерживаемую Украиной территорию в России, чтобы задокументировать степень украинского контроля», – говорится в материале WP. Журналисты, как утверждается, опросили как минимум дюжину мирных жителей Суджи.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила ТАСС, что российские правоохранительные органы «изучают фактологию в связи с действиями американских журналистов». Незадолго до этого из Суджи репортаж сделали итальянские корреспонденты RAI. ФСБ России возбудила уголовное дело в отношение корреспондентов из Италии по ч. 3 ст. 322 УК РФ – незаконное пересечение госграницы.