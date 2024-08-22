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Белоусов отметил заслуги танкистов и мотострелков в освобождении ДНР
Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил воинские части с успешным выполнением боевых задач
Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав воинских частей, участвующих в спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В частности, Белоусов отметил заслуги 239-го гвардейского танкового полка и 228-го гвардейского мотострелкового полка в освобождении населенного пункта Желанное в Донецкой Народной Республике, передает ТАСС.
Глава Минобороны также поздравил с боевыми успехами 80-й гвардейский танковый полк, действующий на красноармейском направлении.
Ранее сообщалось, что Белоусов поздравил командование и личный состав 9-й отдельной гвардейской мотострелковой Мариупольско-Хинганской ордена Республики бригады с освобождением Новгородского (Нью-Йорка) в ДНР.
По его словам, профессиональные действия личного состава позволили нанести существенные потери ВСУ и обратить их в бегство.