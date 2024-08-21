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«Грузинская железная дорога» передумала покупать локомотивы в России
«Грузинская железная дорога» прервала контракт на 80,5 млн долларов на приобретение десяти локомотивов в России из-за американских санкций против холдинга «Синара – Транспортные машины», которые были введены в июне, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
В заявлении ГЖД отмечается, что «компания «Георгиа» предложила приобрести электровозы у «Уральских локомотивов», однако после того, как в «Грузинской железной дороге» узнали о санкциях Минфина США против холдинга «Синара – Транспортные машины», в который входит названное предприятие, контракт был разорван».
ГЖД опровергает любые перечисления «Уральским локомотивам» и называет сведения об этом оппозиционных источников «полной ложью для заблуждения общественности».
«Абсурдные обвинения не соответствуют действительности», – заявили в ГЖД.
Ранее оппозиционный телеканал «Мтавари» («Главный») сообщил, что «Грузинская железная дорога» закупила у ООО «Уральские локомотивы» десять локомотивов на 80,5 млн долларов.
Как отмечал телеканал, ссылающийся на информацию НПО «Институт свободы», сделка осуществлена посредством компании «Георгиа», которая якобы близка к правящей «Грузинской мечте» и была единственным участником тендера.
«Средства из бюджета Грузии поступают в компании из страны-«оккупанта», и это не только аморально, но и негативно сказывается на безопасности страны», – отмечает телеканал.
В прошлом году мэрия Тбилиси из-за западных санкций разорвала контракт с российской компанией «Метровагонмаш», которая в декабре 2021 года победила в тендере ЕБРР на поставку 44 вагонов на сумму около 50 млн евро.