Почему Германия, до сих пор спускавшая расследования по «Северным потокам» на тормозах, решила вдруг озвучить имена исполнителей, более того – объявить главного фигуранта в розыск?0 комментариев
Генпрокуратура внесла представление директору ФСИН Гостеву после проверки колоний Чувашии
Директору Федеральной службы исполнения наказаний Аркадию Гостеву внесено представление от Генпрокуратуры после проверок чувашских колоний, сообщили в надзорном ведомстве.
При проверке законодательства в учреждениях ФСИН в Чувашии обнаружены нарушения при «соблюдении режима отбывания наказания осужденными, материально-бытовом и медико-санитарном обеспечении заключенных и привлечении их к труду», указали в Генпрокуратуре, передает ТАСС.
Также выявлены недостатки в пожарной безопасности и профилактике правонарушений.
Директору ФСИН России внесли представление, о состоянии законности в пенитенциарных учреждениях в регионе проинформирован министр юстиции Константин Чуйченко.
К дисциплинарной ответственности привлекли 37 должностных лиц.