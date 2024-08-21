Генпрокуратура внесла представление директору ФСИН Гостеву после проверки колоний Чувашии

Tекст: Алексей Дегтярев

При проверке законодательства в учреждениях ФСИН в Чувашии обнаружены нарушения при «соблюдении режима отбывания наказания осужденными, материально-бытовом и медико-санитарном обеспечении заключенных и привлечении их к труду», указали в Генпрокуратуре, передает ТАСС.

Также выявлены недостатки в пожарной безопасности и профилактике правонарушений.

Директору ФСИН России внесли представление, о состоянии законности в пенитенциарных учреждениях в регионе проинформирован министр юстиции Константин Чуйченко.

К дисциплинарной ответственности привлекли 37 должностных лиц.